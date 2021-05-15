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彰化防疫再加嚴 禁入寺廟內僅可在廟埕參拜

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
國內疫情升溫，彰化縣環保局通知各鄉鎮市防疫消毒大隊針對人潮聚集熱點再提升消毒頻率。圖／彰化縣政府提供
國內疫情升溫，彰化縣環保局通知各鄉鎮市防疫消毒大隊針對人潮聚集熱點再提升消毒頻率。圖／彰化縣政府提供

彰化縣超前布署，前天率先宣布比二級管制還要嚴格的準三級防疫措施，中央疫情指揮中心今天宣布彰化新增6名本土確診個案，彰化縣長王惠美宣布再提升防疫管制，包括商店與傳統市場實名制、禁止試吃，寺廟禁止入內，僅可於廟埕在符合社交距離的情況下參拜。

彰化縣昨天率先宣布縣內夜市約有50餘處夜市，全數停止營業，宮廟周邊2公里內進行交通管制，大型遊覽車禁止進入及停放，今天又進一步要求八大行業、夜巿、保齡球館、撞球場、健身中心(含國民運動中心)、室內螢幕球類練習場等場所即日起暫停營業。

此外，學校停止對外開放、社團停止交接活動，社區關懷據點、長照C據點及衛生所不老健身房、公立藝文場館、遊客中心、社福場館、運動場館，全面暫停開放；社區大學、樂齡中心、長青學苑、長青大學、公辦藝文研習班全面停課，縣府也請企業雇主落實員工及場所衛生管理及移工宿舍防疫措施。

衛生所 健身

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