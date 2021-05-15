彰化防疫再加嚴 禁入寺廟內僅可在廟埕參拜

彰化縣超前布署，前天率先宣布比二級管制還要嚴格的準三級防疫措施，中央疫情指揮中心今天宣布彰化新增6名本土確診個案，彰化縣長王惠美宣布再提升防疫管制，包括商店與傳統市場實名制、禁止試吃，寺廟禁止入內，僅可於廟埕在符合社交距離的情況下參拜。

彰化縣昨天率先宣布縣內夜市約有50餘處夜市，全數停止營業，宮廟周邊2公里內進行交通管制，大型遊覽車禁止進入及停放，今天又進一步要求八大行業、夜巿、保齡球館、撞球場、健身中心(含國民運動中心)、室內螢幕球類練習場等場所即日起暫停營業。

此外，學校停止對外開放、社團停止交接活動，社區關懷據點、長照C據點及衛生所不老健身房、公立藝文場館、遊客中心、社福場館、運動場館，全面暫停開放；社區大學、樂齡中心、長青學苑、長青大學、公辦藝文研習班全面停課，縣府也請企業雇主落實員工及場所衛生管理及移工宿舍防疫措施。