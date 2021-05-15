地主擅設柵欄擋道 垃圾車、救護車進不來惹民怨

台中市外埔區甲后路5段46巷，逾70年的既成道路，2月起遭地主設柵欄阻斷，垃圾車及貨運，甚至救護救災車輛都無法進入，百餘戶居民生活不便，恐有公共危險。台中市議員吳敏濟接獲民眾反映，今日邀相關單位會勘，中市府建設局將依法拆除私設柵欄。

地方鄰長顏應全表示，從日治時代附近營區軍人就常走這條路，這位私設柵欄地主還曾當過大東村長，很清楚附近里民都由此巷道出入，2月地主就開始用柵欄擋道，非常霸道。鄰長妻子說，住戶大多是年事已高的榮民及老弱婦孺，因設柵欄阻斷，要繞路丟垃圾非常辛苦。

外埔清潔隊隊長許顯嘉表示，垃圾車原本會駛進46巷近168弄的空地，讓居民直接在家門口附近倒垃圾，柵欄阻道後，一度走遠到近甲后路的加油站供民眾倒垃圾，希望柵欄趕快拆除，讓居民能方便倒垃圾。

吳敏濟表示，此巷道為公共使用超過70年的既成道路，地主任意用柵欄封閉，不僅造成垃圾車及貨運無法進入，萬一發生緊急事故，救護車及消防車也無法進入，嚴重影響居民生命財產安全，希望市府盡快將柵欄拆除。

台中市都發局表示，地籍圖上，此條道路早已存在，也有公用地域關係。建設局養工處指出，此巷道屬於既成道路，將依據台中市道路管理自治條例，依法將柵欄拆除，預計6月底前完成拆除。