南投縣成立防疫宣導小組 到風景區守住觀光防線

國內新冠疫情確診案例一夕暴增，南投縣沒有確診病例，但熱門風景區遊客多，為提高民眾防疫警覺，衛生局今天起會同警察局、鄉鎮衛生所組成防疫宣導小組，利用假日到清境農場、奧萬大、溪頭、杉林溪等景點防疫宣導，提醒遊客保持社交距離、勤洗手、戴口罩。

宣導小組今天到杉林溪及溪頭宣導，提醒遊客「防疫升級，你我都不能缺席，勤洗手、戴口罩，應維持社交距離並全程佩戴口罩。」遊客熱情比讚回應。

衛生局表示，國內出現多起感染源不明的本土確診病例，中央流行疫情指揮中心指示5月11日起至6月8日，將疫情警戒提升至第2級，且部分感染者足跡遍及北中南，各縣市實施相關措施嚴守社區防線。

南投縣長林明溱也要求各單位做好提升道地三級準備，配合中央政策擴大落實八大類場所輔導稽查，強化防堵疫情的擴散。針對人潮易群聚場所、高傳播感染風險場域、八大行業、觀光風景區等加強防疫稽查，及風景區、觀光景點人潮聚集地點防疫宣導。