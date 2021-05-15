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台中市議會國民黨團呼籲黨籍議員 「減少」地方行程
因應疫情加峻，配合中央全國防疫因應措施及台中市政府積極防疫政策，台中市議會國民黨團書記長陳政顯、執行長吳瓊華、副執行長黃健豪今天聯合宣布，自即日起黨籍議員請務必減少地方行程，並盡量以電話致意。
陳政顯表示，台中市政府目前正採取積極防疫態度，協助中央落實防疫措施，目前已公告升級三大防疫措施，11大場所即日起暫停經營、11處管協夜市暫停營業，並暫停宗教法會、進香群聚活動。
吳瓊華說，為了避免群聚導致病毒有可趁之機、減少感染機率，黨團呼籲黨籍議員應減少地方行程，利用時間親自向主辦單位或鄉親電話致意，相信在防疫緊急時期，民眾應能體諒且包容。
黃健豪表示，民眾若於防疫升級期間有與議員服務處接觸，請趁機向市民宣導市府防疫措施，讓正確資訊與積極防疫作為能確實被市民接收，大家一起攜手共抗這一波的疫情，透過合作盡早恢復正常生活。
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