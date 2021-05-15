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全國疫情暴增180例 南投縣夜市、8大場所停止營業

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
國內新冠疫情急遽惡化，南投縣政府今天宣布，全縣夜市和八大營業和各類休閒場所即日起停止營業。圖／南投縣政府提供
國內新冠疫情急遽惡化，南投縣政府今天宣布，全縣夜市和八大營業和各類休閒場所即日起停止營業。圖／南投縣政府提供

國內本土確診一天暴增180例，南投縣府今天宣布，全縣夜市和八大營業和各類休閒場所，即日起停止營業至中央政策決定開放時間，其他類之營業場所及公共場域也應建立實聯制等加強防疫，餐飲業應鼓勵外帶使用，並落實「用餐實聯制」，非特定對象併桌共餐需適當區隔或使用隔板。

縣府指出，南投縣夜市、8大營業和各類休閒娛樂場所、ㄧ般營業場所和餐飲業等配合中央防疫政策需求，調整因應如下：

（一）全縣夜市和八大營業和各類休閒場所，應自即日起停止營業至中央政策決定開放時間：如歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、錄影節目帶播映場所(MTV)、視聽歌唱場所(KTV)、理容院(觀光理髮、視聽理容)、指壓按摩場所、健身休閒中心(含提供指壓、三溫暖等設施之美容瘦身場所)、保齡球館、撞球場、健身中心(含國民運動中心)、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館及其他類似場所等等。

（二）其他類之營業場所及公共場域，應確保民眾維持社交距離或全程佩戴口罩/使用隔板，並建立實聯制，執行體溫量測、手部消毒、環境清消、人流管制、總量管制、動線規劃等防疫措施；無法落實前述措施之場所應暫停營業。

（三）另全縣之餐飲業應【鼓勵外帶使用】，並應落實「用餐實聯制」、環境應定期清潔/消毒，從業人員應佩戴口罩、勤洗手，並協助顧客量測體溫、手部消毒、公筷母匙等個人防護措施；非特定對象併桌共餐時，需維持適當區隔或使用隔板。

實聯制 餐飲業 夜市

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