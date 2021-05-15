彰化市復水不穩淪二等公民 水公司：決議增加支援水量

彰化市「供五停二」限水已一個多月，但復水狀況不穩定，不乏出現「供四停三」，甚至一周只供水一天的窘境，市民苦不堪言，里長們飽受壓力，今天與彰化和市長林世賢一起替市民「為水請命」，水公司指出，台中支援水量已提升，預計5月19日彰化可再增加每日1.4萬噸伏流水等自有水源，也會再增設11處加水站。

彰化市民連日來抱怨不斷，水利署昨天在自來水公司十一區管理處成立前進指揮所，台水公司表示，為加速北彰化復水作業，決議台中支援水量每天增至5.4萬噸，5月19日分區供水前完成新鑿兩口井併入系統增每日0.6萬噸水源，並趕辦烏溪伏流水工程及淨水設備，可再增加每日0.8萬噸水源，針對復水較遲的管末及高地區下周會再增設11處加水站，減輕民眾用水負擔，

彰化市全市一天的民生用水約8萬噸，主要由台中系統供水，但自從4月限水開始之後，供應量逐漸降低到目前4萬噸，即便伏流水自有水源可陸續供水，但距離彰化市需要之水量，仍然有很大的差距。

彰化市這幾個禮拜供水越來越不穩定，例如家住西安里的林先生，打電話到市公所吐苦水，表示原本預計在週四恢復供水，但是到了週五下午，打開水龍頭竟然滴水未見；中正里長林令宗抱怨，不是說供五停二嗎？為何停水四天還等不到水。

里民沒水可用，里長接到電話鈴聲都很緊張，里民投訴也完全無法回答，彰化市里長聯誼會總會長吳秋仁呼籲，缺水期間共體時艱，但也不能說停兩天卻停到3、4天以上，尤其讓做生意者無從因應。