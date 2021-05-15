東勢林業文化園區改善 重現過往製材廠貯木池意象

台中市東勢林業文化園區前身為大雪山林業股份有限公司，為60年代東亞最大的美式一貫化作業製材廠，園區保有大製材廠、燃料倉、鍋爐間、切片倉、貯木池等木材工業設施遺跡，見證東勢地區過往林產工業的興衰；全區於2019年經台中市政府公告登錄為文化景觀，為國內少見美式製材的工業地景。東勢林管處辦理「東勢林業文化園區景觀改善工程」，5月19日至10月底進行施工，重現過往製材廠貯木池意象。

東勢林管處表示，在過往製材工業裡，除了直接生產的廠房機械設備，貯木池也擔任重要的角色，原木藉由貯存於水中可減少與空氣接觸，防止蟲蛀、腐朽，及避免水分散失變形龜裂，確保原木尺寸的安定性，並藉由池水浮力，便於貯木管理移動。隨著製材工廠不再生產，貯木池逐漸演變為生態池，貯木池記憶逐漸消逝。

為重拾歷史記憶、提升園區遊憩品質，東勢林管處自2019年起逐步推動園區各項改善工程，今年著手辦理「東勢林業文化園區景觀改善工程」，藉由貯木池清淤，利用木排樁區分深淺水域，於深水區域放置漂流木，以重現過往製材廠貯木池意象，並於岸邊淺水區域種植荷花維持目前賞荷景點，搭配貯木池新設棧道，提供遊客親水賞景舒適環境。