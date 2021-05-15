快訊

雙北升第三級警戒 10大生活影響Q&A一次看

會考數學／近年最難！考題活化 考生：寫到想哭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東勢林業文化園區改善 重現過往製材廠貯木池意象

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市東勢林業文化園區的森之屋。圖／東勢林管處提供
台中市東勢林業文化園區的森之屋。圖／東勢林管處提供

台中市東勢林業文化園區前身為大雪山林業股份有限公司，為60年代東亞最大的美式一貫化作業製材廠，園區保有大製材廠、燃料倉、鍋爐間、切片倉、貯木池等木材工業設施遺跡，見證東勢地區過往林產工業的興衰；全區於2019年經台中市政府公告登錄為文化景觀，為國內少見美式製材的工業地景。東勢林管處辦理「東勢林業文化園區景觀改善工程」，5月19日至10月底進行施工，重現過往製材廠貯木池意象。

東勢林管處表示，在過往製材工業裡，除了直接生產的廠房機械設備，貯木池也擔任重要的角色，原木藉由貯存於水中可減少與空氣接觸，防止蟲蛀、腐朽，及避免水分散失變形龜裂，確保原木尺寸的安定性，並藉由池水浮力，便於貯木管理移動。隨著製材工廠不再生產，貯木池逐漸演變為生態池，貯木池記憶逐漸消逝。

為重拾歷史記憶、提升園區遊憩品質，東勢林管處自2019年起逐步推動園區各項改善工程，今年著手辦理「東勢林業文化園區景觀改善工程」，藉由貯木池清淤，利用木排樁區分深淺水域，於深水區域放置漂流木，以重現過往製材廠貯木池意象，並於岸邊淺水區域種植荷花維持目前賞荷景點，搭配貯木池新設棧道，提供遊客親水賞景舒適環境。

東勢林管處指出，因旱象嚴峻，池水水位較低，優先辦理池底清淤等工作，另因應國內疫情升溫，期間管制1000人入園，並須配合防疫相關管制措施，考量此時施工對園區遊客衝擊較低，5月19日至10月底進行施工，施工期間貯木池及部分環湖步道暫停開放，提醒遊客預作行程安排，園區其他場域仍可規劃前往鍋爐間及燃料倉，在徐徐微風中，感受昔日製材風華，並於森之屋內體驗國產材的美好。

重現過往製材廠貯木池意象，新設棧道示意圖。圖／東勢林管處提供
重現過往製材廠貯木池意象，新設棧道示意圖。圖／東勢林管處提供
台中市東勢林業文化園區見證東勢地區過往林產工業的興衰，全區於2019年經台中市政府公告登錄為文化景觀，為國內少見美式製材的工業地景。圖／東勢林管處提供
台中市東勢林業文化園區見證東勢地區過往林產工業的興衰，全區於2019年經台中市政府公告登錄為文化景觀，為國內少見美式製材的工業地景。圖／東勢林管處提供

台中市 疫情

延伸閱讀

騎車載女嬰看病自摔 母女不治

女背嬰兒騎車摔落深1公尺水溝 兩人失去生命跡象搶救中

台南白河水庫加速清淤 黃偉哲要求115年恢復水庫容量

百年古剎六甲龍湖巖大池塘首見乾涸 神明同意展開清淤

相關新聞

彰化市復水不穩淪二等公民 水公司：決議增加支援水量

彰化市「供五停二」限水已一個多月，但復水狀況不穩定，不乏出現「供四停三」，甚至一周只供水一天的窘境，市民苦不堪言，里長們...

東勢林業文化園區改善 重現過往製材廠貯木池意象

台中市東勢林業文化園區前身為大雪山林業股份有限公司，為60年代東亞最大的美式一貫化作業製材廠，園區保有大製材廠、燃料倉、...

彰化宣傳車放送母女染疫消息 假日餐廳市場人潮消失　

彰化縣傳出一對母女疑似感染新冠肺炎，媽媽居住的地方，被不明人士雇用宣傳車大街小巷廣播暱稱，提醒跟她接觸的民眾都要注意，這...

虎山巖金針花海仍湧遊客 主辦單位緊急封園

國內疫情升溫，本土病例連環爆，彰化花壇虎山巖金針花園目前正值盛開期，卻傳出不少遊客未戴口罩，有花區私有地主很害怕，堅持將自己的範圍圍起，今天上午仍湧進遊客，零星遊客進到花區拍照，甚至還是拿下口罩，虎山巖管委會不斷在現場廣播呼籲戴好口罩，眼看人潮越來越多，在上午10點多緊急自主封園。

疫情升溫 中市43處觀光景點路況影像通報

因應疫情升溫，防疫層級提升至第二級，中市府觀光旅遊局加強人潮眾多場域，包括知名觀光景點、風景區、觀光遊樂業及旅客服務中心...

台中防疫升級宗教場所暫停團體活動 宮廟：全力配合

因應國內新冠肺炎本土確診案例遽增，台中市長盧秀燕今天上午主持台中市「COVID-19疫情嚴峻」兵棋推演會議時，宣布三大禁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。