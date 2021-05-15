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東勢林業文化園區改善 重現過往製材廠貯木池意象
台中市東勢林業文化園區前身為大雪山林業股份有限公司，為60年代東亞最大的美式一貫化作業製材廠，園區保有大製材廠、燃料倉、鍋爐間、切片倉、貯木池等木材工業設施遺跡，見證東勢地區過往林產工業的興衰；全區於2019年經台中市政府公告登錄為文化景觀，為國內少見美式製材的工業地景。東勢林管處辦理「東勢林業文化園區景觀改善工程」，5月19日至10月底進行施工，重現過往製材廠貯木池意象。
東勢林管處表示，在過往製材工業裡，除了直接生產的廠房機械設備，貯木池也擔任重要的角色，原木藉由貯存於水中可減少與空氣接觸，防止蟲蛀、腐朽，及避免水分散失變形龜裂，確保原木尺寸的安定性，並藉由池水浮力，便於貯木管理移動。隨著製材工廠不再生產，貯木池逐漸演變為生態池，貯木池記憶逐漸消逝。
為重拾歷史記憶、提升園區遊憩品質，東勢林管處自2019年起逐步推動園區各項改善工程，今年著手辦理「東勢林業文化園區景觀改善工程」，藉由貯木池清淤，利用木排樁區分深淺水域，於深水區域放置漂流木，以重現過往製材廠貯木池意象，並於岸邊淺水區域種植荷花維持目前賞荷景點，搭配貯木池新設棧道，提供遊客親水賞景舒適環境。
東勢林管處指出，因旱象嚴峻，池水水位較低，優先辦理池底清淤等工作，另因應國內疫情升溫，期間管制1000人入園，並須配合防疫相關管制措施，考量此時施工對園區遊客衝擊較低，5月19日至10月底進行施工，施工期間貯木池及部分環湖步道暫停開放，提醒遊客預作行程安排，園區其他場域仍可規劃前往鍋爐間及燃料倉，在徐徐微風中，感受昔日製材風華，並於森之屋內體驗國產材的美好。
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