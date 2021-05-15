彰化宣傳車放送母女染疫消息 假日餐廳市場人潮消失　

彰化縣傳出一對母女疑似感染新冠肺炎，媽媽居住的地方，被不明人士雇用宣傳車大街小巷廣播暱稱，提醒跟她接觸的民眾都要注意，這番「好意」似乎擴大恐慌，今天當地市場和特色餐廳生意一落千丈，周休二日大排長龍的景象都消失。

宣傳車到處跑的事情，引起彰化縣衛生局注意，認為中央尚未公布前就大肆「提醒」，動機不單純，將依規定調查，結果社群紛紛刪除影片，沒人出面承認雇用宣傳車。當地里長表示，昨天忙著到處消毒，累得滿頭大汗，哪有時間雇用宣傳車，她實在不知道是誰雇用的。

疑似染疫母女是某社區理事長的家人，宣傳車跑遍大街小巷，只差沒有指名道姓，不過民眾聽了都知道是染疫者可能是誰、從事某種行業，消息很快從市郊擴散到市區，今天市區特色餐廳門前不見排隊人潮，市場擺攤也相當零星，原本擠滿採購蔬果魚肉的地方停放空車。

染疫母女的家人、夫婿及孫子已全數隔離採檢。彰化縣村里長聯合服務總會總會長何炳樺表示，疫情尚未明朗前，中央並未公布，地方人士就這樣雇用宣傳車沿街「放送」，已造成不小傷害，在地經濟大受衝擊，當事人更是情緒低落，在不知情的狀況下染疫已經很難過，還被當成病毒，飽受歧視，希望民眾以中央疫情訊息為主，不要亂傳亂說。