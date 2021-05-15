快訊

雙北升第三級警戒 10大生活影響Q&A一次看

會考數學／近年最難！考題活化 考生：寫到想哭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化宣傳車放送母女染疫消息 假日餐廳市場人潮消失　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣某社區理事長的母親和姊姊疑似染疫，當地出現宣傳車跑遍大街小巷「放送」消息。圖／取自網路
彰化縣某社區理事長的母親和姊姊疑似染疫，當地出現宣傳車跑遍大街小巷「放送」消息。圖／取自網路

彰化縣傳出一對母女疑似感染新冠肺炎，媽媽居住的地方，被不明人士雇用宣傳車大街小巷廣播暱稱，提醒跟她接觸的民眾都要注意，這番「好意」似乎擴大恐慌，今天當地市場和特色餐廳生意一落千丈，周休二日大排長龍的景象都消失。

宣傳車到處跑的事情，引起彰化縣衛生局注意，認為中央尚未公布前就大肆「提醒」，動機不單純，將依規定調查，結果社群紛紛刪除影片，沒人出面承認雇用宣傳車。當地里長表示，昨天忙著到處消毒，累得滿頭大汗，哪有時間雇用宣傳車，她實在不知道是誰雇用的。

疑似染疫母女是某社區理事長的家人，宣傳車跑遍大街小巷，只差沒有指名道姓，不過民眾聽了都知道是染疫者可能是誰、從事某種行業，消息很快從市郊擴散到市區，今天市區特色餐廳門前不見排隊人潮，市場擺攤也相當零星，原本擠滿採購蔬果魚肉的地方停放空車。

染疫母女的家人、夫婿及孫子已全數隔離採檢。彰化縣村里長聯合服務總會總會長何炳樺表示，疫情尚未明朗前，中央並未公布，地方人士就這樣雇用宣傳車沿街「放送」，已造成不小傷害，在地經濟大受衝擊，當事人更是情緒低落，在不知情的狀況下染疫已經很難過，還被當成病毒，飽受歧視，希望民眾以中央疫情訊息為主，不要亂傳亂說。

疫情 衛生局

延伸閱讀

台中2商圈出現化學兵消毒！中部指揮官：彰化個案足跡

3確診 疫情燒向高雄、彰化

影／染疫獅子會前會長茶室群聚照遭移花接木 本尊提告

鼻塞「以為過敏」竟確診！ 他分享中鏢經驗嘆：別責怪感染者

相關新聞

彰化市復水不穩淪二等公民 水公司：決議增加支援水量

彰化市「供五停二」限水已一個多月，但復水狀況不穩定，不乏出現「供四停三」，甚至一周只供水一天的窘境，市民苦不堪言，里長們...

東勢林業文化園區改善 重現過往製材廠貯木池意象

台中市東勢林業文化園區前身為大雪山林業股份有限公司，為60年代東亞最大的美式一貫化作業製材廠，園區保有大製材廠、燃料倉、...

彰化宣傳車放送母女染疫消息 假日餐廳市場人潮消失　

彰化縣傳出一對母女疑似感染新冠肺炎，媽媽居住的地方，被不明人士雇用宣傳車大街小巷廣播暱稱，提醒跟她接觸的民眾都要注意，這...

虎山巖金針花海仍湧遊客 主辦單位緊急封園

國內疫情升溫，本土病例連環爆，彰化花壇虎山巖金針花園目前正值盛開期，卻傳出不少遊客未戴口罩，有花區私有地主很害怕，堅持將自己的範圍圍起，今天上午仍湧進遊客，零星遊客進到花區拍照，甚至還是拿下口罩，虎山巖管委會不斷在現場廣播呼籲戴好口罩，眼看人潮越來越多，在上午10點多緊急自主封園。

疫情升溫 中市43處觀光景點路況影像通報

因應疫情升溫，防疫層級提升至第二級，中市府觀光旅遊局加強人潮眾多場域，包括知名觀光景點、風景區、觀光遊樂業及旅客服務中心...

台中防疫升級宗教場所暫停團體活動 宮廟：全力配合

因應國內新冠肺炎本土確診案例遽增，台中市長盧秀燕今天上午主持台中市「COVID-19疫情嚴峻」兵棋推演會議時，宣布三大禁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。