虎山巖金針花仍湧進遊客 封部分賞花路線留單一通道
國內疫情升溫，本土病例連環爆，彰化花壇虎山巖金針花園目前正值盛開期，卻傳出不少遊客未戴口罩，昨天一度封園，但今天上午仍湧進遊客，仍有零星遊客進到花區拍照，甚至仍拿下口罩，虎山巖管委會不斷在現場廣播呼籲戴好口罩，有花區私有地主很害怕，堅持將自己的範圍圍起，不讓民眾進入。
彰化衛生局針對虎山巖金針花曾要求若未能落實防疫措施須關閉，前天虎山巖管理委員會主委黃慈啟說，昨天下午試圖封鎖，但遊客全擠在入口拍照，反而讓志工、附近攤商擔心，今天將賞花路線設為單一路線，入口只進不出，避免民眾接觸，志工也在場控管賞花區的人流管制。
雖昨天傳出封園，今天一早仍有許多遊客前來賞花，但與高峰人潮相比少了許多，停車場未停滿，陳姓遊客指出，看到有人拍照堅持拿下口罩，上前勸阻，相當不恰當，在場攤商雖然今天如常做生意，有業者表示，原本沒那麼擔心，但昨天爆出彰化疑似有確診個案後，實在很害怕，也希望來地遊客不要那麼多。
彰化縣府昨天宣布廟宇周遭2公里禁止大型遊覽車進入，今天虎山巖牌樓也有員警在場，避免有遊覽車進到園區內，不過仍有居民認為，疫情升溫，雖然中南部還沒升級到3級，但台灣那麼小，各地遊客湧入彰化，不知道從哪裡來，該封就要封，安全最重要。
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