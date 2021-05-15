疫情升溫 中市43處觀光景點路況影像通報

因應疫情升溫，防疫層級提升至第二級，中市府觀光旅遊局加強人潮眾多場域，包括知名觀光景點、風景區、觀光遊樂業及旅客服務中心防疫措施，並在43處熱門觀光景點周邊道路，提供「台中市即時景點或鄰近重要道路實況影像」服務，呼籲民眾旅遊時佩戴口罩、勤洗手、保持安全社交距離，市府同時加強安心旅宿稽查，落實防疫規範。

觀旅局表示，針對轄下風景區大坑、大安及大甲鐵砧山風景區、自行車道及登山步道，加強防疫作為並監控人流密度觀測，視現場情形啟動人流管制措施。旅服中心則要求服務人員及旅客一律戴口罩、勤洗手並加強環境清潔消毒工作，配合執行實聯制、社交安全距離、體溫量測、手部消毒。

麗寶樂園及東勢林場遊樂區2家觀光遊樂業，自5月11日起實施防疫總量管制，建立開園後通報機制，提前預警宣導、分流、管制等面向，採總量管制、即時預警分流遊客，當園區超過管制人數上限時，將進行人流管制，建議旅客耐心等候或前往其他周邊景點遊玩。

觀旅局說明，針對台中市觀光景點，市府提供「台中市即時景點或鄰近重要道路實況影像」服務，包含高美濕地、草悟廣場、大坑風景區及谷關溫泉區等43處熱門觀光景點周邊道路即時影像，並依人流情況調整示警燈號，建議民眾出遊前先到「台中觀光旅遊網」點選即時影像，確認景點周邊人流現況，預先規劃路線避開人潮聚集處，以降低群聚感染風險，並配合防疫措施。