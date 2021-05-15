台中防疫升級宗教場所暫停團體活動 宮廟：全力配合

因應國內新冠肺炎本土確診案例遽增，台中市長盧秀燕今天上午主持台中市「COVID-19疫情嚴峻」兵棋推演會議時，宣布三大禁令，包含11大場所暫停營業、11處夜市暫停營業、宗教場所暫停團體活動且禁止大型遊覽車進入停放，原則實施至6月8日止，並視疫情發展滾動調整。台中豐原慈濟宮、清水紫雲巖表示，防疫第一，會全力配合。

台中市長盧秀燕今天上午宣布三大禁令，其中，宗教場所暫停團體活動且禁止大型遊覽車進入停放。台中市境內宗教場所即日起至今年6月8日「暫停團體活動」（例如集體法會、進香遶境等活動），且周邊兩公里內進行交通管制，「禁止宗教活動之大型遊覽車進入及停放」（非屬宗教活動遊覽車經主管機關核准者不在此限），再視疫情發展滾動調整恢復日期。

台中豐原慈濟宮主委鄭文鑫表示，原定於5月21日要席開100桌，宴請各友宮團體，但因為疫情取消活動，雖然防疫確實會造成不便，但會全力配合，避免疫情持續擴散。

清水紫雲巖主委吳勝隆說，原本4月8日要舉辦浴佛節，因為疫情停辦，很多進香團也都停止，現在是非常時期，只能全力配合政府防疫措施。