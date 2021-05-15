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仁愛鄉中原部落保存歷史文化 成為賽德克文化生活館

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
文化館周邊融入部落文化元素後很吸睛，串聯部落各體驗場域後，成為開放式的賽德克文化生活館。圖／水保局提供
文化館周邊融入部落文化元素後很吸睛，串聯部落各體驗場域後，成為開放式的賽德克文化生活館。圖／水保局提供

南投縣仁愛鄉中原部落及水土保持局共同努力，串連部落狩獵、織布、祈福等文化體驗及在地農產，打造開放式「賽德克文化生活館」，保留原始水塔紀念遷居後辛苦取水耕種歷史，更融入部落文化元素而成為特色打卡點，還榮獲今年建築園冶獎。

「部落廚房」深耕中原部落多年，推廣友善耕作生產稻米等農產外，更進一步結合賽德克文化館發展部落文化體驗遊程及產業。

部落廚房執行長王翊諠說，賽德克族移居仁愛鄉北港溪上游已有百年，現今中原部落的街道，還能隱約看到日治時期的建築脈絡，以及賽德克族人鏤刻在每個空間角落裡的文化、產業，包括織布的技藝、傳統弓箭狩刀的製作、孩子成年禮體驗、孕婦的守護神貓頭鷹的故事，以及水稻田和50年以上梅園等，整個中原部落就是賽德克文化生活館。

部落廚房也以賽德克文化生活館開放空間的概念，串聯各個特色體驗空間，展現穿越時光隧道的中原部落，讓民眾認識賽德克文化風貌與產業特色。

水保局南投分局長陳榮俊說，中原社區文化館環境改善工程融入賽德克文化元素，將文化館旁舊有空間重新規劃與塑造，由外向內依序配置狩獵體驗區、瞭望解說平台、象徵成長與祝福的山豬、貓頭鷹文化意象打卡點等。

不但將廢棄水塔保留改造成具解說和休憩功能的空間，也解開束縛梅樹的水泥構造物，讓這裡成為探索賽德克部落起點。結合文化館的體驗活動，訪客還可換上賽德克服飾，透過導覽及體驗，細細體會部落百年來的歷史與文化特色。

賽德克族在日治時代遷居中原部落，整個部落保存完整的賽德克狩獵、織布文化和傳說習俗。圖／水保局提供
賽德克族在日治時代遷居中原部落，整個部落保存完整的賽德克狩獵、織布文化和傳說習俗。圖／水保局提供
賽德克文化生活館透過老照片，呈現族人遷居中原部落百年來的艱辛歷程。圖／水保局提供
賽德克文化生活館透過老照片，呈現族人遷居中原部落百年來的艱辛歷程。圖／水保局提供
中原部落融入賽德克織布技藝、弓箭狩刀、成年禮和貓頭鷹守護神的故事。圖／水保局提供
中原部落融入賽德克織布技藝、弓箭狩刀、成年禮和貓頭鷹守護神的故事。圖／水保局提供

貓頭鷹 建築 孕婦

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