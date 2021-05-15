型男主廚中市警分局所設食堂 烹美食讓員警為之驚艷

台中市警三分局員警餐廳「老松町食堂」，這個月由正義派出所擔任掌櫃，所長廖俊賓的好友即在知名五星級酒店擔任副主廚呂學麟，親自烹調色香味俱全的美食，為波麗士的午餐加菜，讓大家一飽口福，每位用餐的同仁見到精緻料理均驚艷不已，笑稱彷彿置身五星級餐廳。

三分局員警餐廳「老松町食堂」自2019年7月中開辦以來，秉持讓同仁能就近用餐，並以銅板價格吃到衛生、溫熱菜餚的初衷，讓同仁辛勤工作之餘，能補充滿滿能量，辦伙團隊亦不定期推出特製料理，讓同仁對於用餐時刻每每充滿期待。

本月「老松町食堂」由正義派出所擔任掌櫃，身為老饕又注重養身的所長廖俊賔，為兼顧營養與美味，經常挖空心思端出讓同仁驚豔的菜餚及甜品加菜。

廖俊賓的好友即知名五星級酒店中餐副主廚呂學麟，平時熱心公益不忘回饋社會，常見員警不分晴雨日夜執勤守護轄區民眾，為感謝員警對於治、交安的努力及付出，特別利用休假時間，親自烹調色香味俱全的美食，為波麗士的午餐加菜，讓大家一飽口福，每位用餐的同仁見到精緻料理均驚艷不已，笑稱彷彿置身五星級餐廳。