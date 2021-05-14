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一路多名…台中路名亂糟糟 議員提出三大不可思議

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市路名邏輯亂糟糟，議員黃守達指出目前有「一路多名」、「分段形式混亂」、「方向邏輯不一」三大問題，呼籲市府不要怕麻煩懶得改。圖／黃守達提供
台中市路名邏輯亂糟糟，議員黃守達指出目前有「一路多名」、「分段形式混亂」、「方向邏輯不一」三大問題，呼籲市府不要怕麻煩懶得改。圖／黃守達提供

台中市綠營民代今天指出，台中的路名有「一路多名」、「分段形式混亂」、「方向邏輯不一」三大不可思議。一路多名最經典就是英才路變成林森路、國光路。公益路分段混亂，有公益路但沒有一段、只有二段。台中市民政局表示，改路名茲事體大，涉及戶籍資料，需徵詢地方民意，以過半數同意為原則，會和地方討論，逐年改善。

台中市議會民政業務質詢，議員黃守達說，台中市的路名讓人傻眼，美村路一段過台灣大道變健行路，忠明南路過台灣大道叫忠明路，但英才路過台灣大道還是英才路，公益路與華美街有二段卻沒有一段，全市路名混亂，邏輯已死，外地民眾到台中觀光，找路霧煞煞。

黃守達說，根據「台中市道路命名及門牌編釘自治條例」規定，道路命名或更名，徵詢地方民意後，可陳報民政局核定，也就是說，市府可自行來決定是否更改路名，要不要做是取決於首長的意志。

縣市合併後有「台中市道路命名及門牌整編實施計畫」，就是要解決一路多名、一名多路的狀況。黃說，市長盧秀燕上任至今的道路更名案，只有高工二街、福田五街2案，只是小型的路段更名。

副市長黃國榮回覆，他贊成議員的說法，開啟討論，改路名從前市長胡志強就想做，當初若能夠連任，現在道路整併的問題早就大幅改善；黃守達批這是不負責任的說法，盧上任2年多，市府怕被罵、怕麻煩、沒選票，路名混亂就不解決。

民政局長吳世瑋表示，西屯的甘肅路往上延伸是中科路，以前水湳經貿園區道路沒有打通，現在開通後有徵詢地方民意，甘肅路要不要改成中科路，意願很低。公益路民國64年即有門牌，公益路二段是五期重劃區的計畫道路，是否整編成公益路一段，要徵詢民意後評估。

西區的陳姓里長說，現在民意高漲，已不是市府說了算或取決首長意志，例如忠明南路、忠明路、進化北路、大智路是環狀路線，橫跨南區、西區、北區、東區，每段路名都用超過半世紀，整編要以哪一區的為主？一定擺不平。

黃守達說，未來可能換發數位身份證，若能把握時間點檢討路名，可省下很多成本。許多民眾以為道路更名要花很多錢，事實上，雖手續繁多，但更名所需的經費並不高，主要就是在門牌、身分證、地籍等文件的更換。

台中市民政局說，台中都市發展是以放射狀道路向腹地廣大的市郊擴大，逐漸形成道路系統，經多年都市建設及道路開闢後，衍生「一路多名」及「一名多路」問題，民政局自民國100年起逐年編列預算辦理道路名稱整併及門牌整編作業，截至今年4月底止，共計完成190條道路名稱整併，已辦理9萬7千筆門牌整編作業。

因由於道路名稱整併及門牌整編作業涉及住戶與公司行號證件更動，影響民眾權益甚大，為避免造成民眾困擾及尊重民意，民政局將針對「一路多名」及「一名多路」路段，持續徵詢地方民意後，逐年完成改善作業。

台中市路名邏輯亂糟糟，議員黃守達指出目前有「一路多名」、「分段形式混亂」、「方向邏輯不一」三大問題，呼籲市府不要怕麻煩懶得改。圖／黃守達提供
台中市路名邏輯亂糟糟，議員黃守達指出目前有「一路多名」、「分段形式混亂」、「方向邏輯不一」三大問題，呼籲市府不要怕麻煩懶得改。圖／黃守達提供

門牌 台中市

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