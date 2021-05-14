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南投縣歲計賸餘23億 6年財政缺口大減近百億元

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長林明溱強調開源節流，縣府財政缺口6年來減少近百億元。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱強調開源節流，縣府財政缺口6年來減少近百億元。圖／南投縣政府提供

南投縣議會今天施政總報告，南投縣長林明溱說，他就仼以來縣府財政困難，但努力開源節流，每一分錢都用在刀口上，財政每年都有賸餘，去年收支賸餘21億607萬6468元，財政缺囗從2013年221億元降至123億3046萬，大減近百億元，讓南投縣財政逐漸穩定。

林明溱說，總預算歲入總額為291億7006萬元，決算數285億3828萬元，較預算數短收6億3177萬元，短收數占歲入總額2.17%。歲出總額為289億906萬元，決算數261億7121萬元，較預算數減支27億3785萬元，減支數占歲出總額9.47%。歲入歲出賸餘23億6707萬元，債務舉借40億5345萬元，債務還本43億1445萬元，賸餘21億607萬元。

南投縣應付債借款102億5,290萬元，收支賸餘21億607萬元，以前年度累計短絀41億8364萬元，累計財政缺口123億3046萬餘元。

因為全球氣候環境變遷，夏季高溫炎熱，影響學生健康與學習，為使孩子有好的學習環境，去年7月林明溱指示教育處詳細了解全縣國中小敎室室溫狀況分級列管，籌措經費逐步改善，並呼籲中央從4,000億前瞻預算中核撥經費協助全國國中小裝設冷氣，改善教室夏季酷熱現象，讓學生有好的環境能安心學習，媒體披露後獲蘇貞昌院長回應，核撥經費助全國學校改善。

教育處表示，全縣教室改善電力設備及安裝冷氣經費約需11億，已爭取前瞻計畫經費補助，自籌款1.1億也編列預算，各校電力改善計畫正積極進行中，8家冷氣廠商也已完成招標程序，將依中央政策指示於明年2月份完成相關工作，落實「班班有冷氣」政策，讓孩子能安心學習。

林明溱 債務

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