中火增2機組又來1電廠居民嚇死了！中佳電力：響應政策

位於台中龍井區麗水里的台電台中火力發電廠擴建2部燃氣機組爭議未歇，目前還在台中都審，民營中佳電力公司計畫在里內增設一座天燃氣發電廠。中佳電力今天說，中佳電力響應政府增氣減煤能源政策興建天燃氣廠，昨天興達電廠跳機事件突顯穩定供電是全國共同需求，盼中央在規劃能源轉型電力結構時，能納入台中電廠燃煤機組退除役時程表統整，讓民眾了解政府增氣、減煤的決心。

麗水里長陳耀墩說，麗水里目前已有中火、中龍鋼鐵兩家大公司，其中中火是世界第三大燃煤電廠，說實在，已經「飽和了」，再來一家電廠，居民都「嚇死了！」本月6日中佳召開里民通說明會，發言的十名居民都表達反對。

中佳電力說明，中佳電力計畫在台中港工業專業區內，約6公頃土地興建一座約60 萬瓩級燃氣複循環發電廠，未來商轉後可使燃煤機組有更大降載空間，有助於燃煤機組加速退除役。原計今天舉辦中佳燃氣複循環電廠興建計畫環境影響說明書公開會議配合防疫延期，召開日期另行通知。

台中市長盧秀燕日前表態，台中市境內的台中火力發電廠是全國最大的發電廠，建議中央公營、民營均按比例總量管制，不超過現有的5支煙囪、10部機組；市府堅持汰舊換新，共同維護中部人健康，守護空氣品質。

中佳電力說明，政府規劃2025年前達成能源轉型，擴大使用天然氣，降低現有火力發電廠汙染與排放。未來再生能源發電占比提升為 20%、天然氣發電占比提升為 50%、燃煤發電占比降為 30%目標。

中佳電力表示，中佳燃氣複循環電廠興建計畫已依規定，去年底開始辦理相關環境調查評估作業，目前正進行的環境影響說明書公開會議為環境影響評估工作的必要程序，未來環境影響說明書將提送環保署審查。