中捷藍線環境影響說明書 中市府提報中央審查爭取核定

台中市交通局昨天將台中捷運藍線環境影響說明書，報請交通部轉送行政院環境保護署審查。交通局長葉昭甫表示，捷運藍線綜合規劃報告書今年3月4日已報請交通部審議，加速進行捷運藍線環境影響評估作業，現已完成環境影響說明書並報請中央審查，積極爭取中央核定。

交通局表示，捷運藍線環境影響說明書調查內容包含捷運藍線沿線氣象、空氣品質、噪音與振動、河川水文水質、土壤、地質及地形、廢棄物、生態、景觀及遊憩、社會經濟、交通、文化等項目，評估捷運藍線於施工、營運階段對周遭環境的影響。

環境影響說明書主要內容3月17日刊登在環保署環評開發案論壇，3月30日舉行「台中捷運藍線環境影響說明書公開會議」，透過公開會議增進政策溝通，傾聽在地聲音，讓捷運藍線整體建設更臻完善。

交通局指出，環境影響說明書已將先前環保署環評開發案論壇及公開會議上，民眾所關心捷運藍線增設坪頂站、與沙鹿火車站銜接轉乘、沙鹿之翼保留、龍井機廠位於保護區、對中科西南向聯外道路工程影響、施工期間交通疏導等建議納入評估參考，期使捷運藍線重大建設更符合在地需求。

捷運綠線今年4月已正式通車營運，捷運藍線是台中第二條捷運，規劃路線長度約24.8公里，全線共設置20座車站，包括8座高架車站、12座地下車站、1座五級維修機廠。

藍線的計畫路線西起台中港附近，以高架型式往東沿台灣大道而行，至龍井後，以地下型式續往東沿台灣大道至台中車站附近，並與捷運綠線交會形成十字路網，使台中交通更加順暢。交通局將持續虛心接納各方意見，逐步打造台中捷運系統路網，實現「台中交通任意門」願景。