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盧秀燕：北南無法供水台中 形同被孤立

中央社 / 台中14日電

台中市盧秀燕今天視察中央公園抗旱水井時指出，台中市目前實施「供5停2」分區供水，北部的水及南部的水都沒辦法到台中來，台中市有如一座孤島，有種被孤立的感覺。

台中市政府水利局已核准中央公園開鑿20口民生用水井，盧秀燕今天前往中央公園視察抗旱水井，並聽取水利署有關中央抗旱水源整備現況簡報。

盧秀燕表示，水情緊張需要進一步了解中央的供水計畫，台中市目前實施「供5停2」分區供水到5月底，民眾生活很辛苦，如果一直不下雨，6月初是否會進一步限水，或是放寬限水，距離5月底還有半個月，所以提早來了解中央供水計畫，地方政府才能有效因應，提早準備，民眾才知道怎麼辦。

盧秀燕指出，從簡報中，發現中央目前還沒辦法明確告訴地方政府，要到20日左右才會進一步檢討供水措施，她對20日的檢討會議極度關心，想了解中央會給什麼答案，市府與民眾才能進一步配合及因應。

盧秀燕認為，目前北部的水可以供應到新竹，新竹的水可以供應到苗栗，可是苗栗的水無法過來台中；高雄及台南的水可以互相串聯，南部的水也沒有辦法到台中來，所以台中有如一個孤島，有種被孤立的感覺。

盧秀燕說，中央現在努力施做水管，但無論是北部到中部及南部到中部，完工都要3到5年後，台中才能獲得北部及南部的挹注，這是很長的時間。

盧秀燕強調，台中市是第二大城市，台中有水庫，而且台灣自來水公司及水利署也在台中，台中不應該形同被孤立，所以希望水管工程加緊施工，不要等到3年、5年後，真的太久了，希望這樣工程的進度能夠再快一點。

盧秀燕 台中市 抗旱

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