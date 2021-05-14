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彰化縣夜市今起停止營業 業者哀鴻遍野：要吃土了

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮果菜市場今天在官網公告，即日起停止出租場地經營夜市。翻攝自溪湖鎮果菜公司官網
彰化縣溪湖鎮果菜市場今天在官網公告，即日起停止出租場地經營夜市。翻攝自溪湖鎮果菜公司官網

彰化縣四大夜市今天中午接到衛生局緊急通知，即日起全面停止營業，出租場地經營溪湖夜市的彰化縣溪湖鎮果菜公司也在官網貼出公告，夜市業者一遍哀鴻遍野，在臉書社群留言「要吃土了」。

溪湖鎮果菜公司總經理蔡健文說，很多民眾誤解，以為是溪湖鎮果菜公司有疫情，其實跟果菜公司一點關係都沒有，鎮公所和公司是遵照彰化縣衛生局指示，即日 起停止出租場地經營夜市。

彰化縣有很多夜市，規模最大依序是彰化市精誠夜市、彰化市永安夜市、員林市龍燈夜市、溪湖鎮夜市，另有較小規模的彰南夜市、鹿港夜市、二林夜市等十多個夜市，夜市攤商第一時間上網留言「要吃土了」。

據了解，溪湖地區盛傳某社區理事長的母親曾到萬華做生意，她和大姊相處親密，因身體不適就醫，今天已被「帶走」。彰化縣衛生局慎重表示，請民眾以中央指揮中心公布的訊息為準，彰化縣衛生局配合中央及各縣市疫調，持續積極進行相關防疫措施，請民眾不必恐慌。

夜市業者接到通知今天起停工，上網哀嚎。圖／彰化踢爆網提供
夜市業者接到通知今天起停工，上網哀嚎。圖／彰化踢爆網提供

夜市 衛生局

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