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過橋像雲霄飛車易出事 員林市浮圳橋需設臨時警示設施

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
員林市浮圳橋的橋面和路面高低落差達1公尺。圖／曹嘉豪提供
員林市浮圳橋的橋面和路面高低落差達1公尺。圖／曹嘉豪提供

彰化縣石笱排水支線第五期改善工程進入完工階段，近日縣議員曹嘉豪接獲民眾反映，改善工程中的浮圳橋坡度落差最大達1公尺，機汽車駕駛人通過下坡時「好像坐雲霄飛車」，而且影響交通視線，下坡時才看得見對向來車，相當危險。

彰化縣石笱排水支線第五期改善工程進入收工階段，整體工程完成度達97%，竹笱排水支線改善工程一共改建3座橋梁，位在浮圳路二段的浮圳橋坡度落差超過1公尺，看不到對向來車，上坡時看不到對向來車，汽機車駕駛人行經橋面都要特別謹慎，以免車速過快下坡看見對向來車已經來不及。

曹嘉豪今天表示，收獲民眾反映後，他前往現場查看，才發現浮圳路橋的坡度令人搖頭，不解橋面與路面的落差為何這麼大，他找包商會勘，包商解釋說，因流水斷面壓力關係，必須提高橋梁高度、減緩壓力來保護橋梁，並非工程設計不良，坡度落差只是暫時，完工時的縱坡度會較為平緩，5月底前會完成相關工程。

石笱排水整治工程2016年起分期進行，整治後的防汛道路路寬5至6公尺，但工期長，民眾配合施工改道，沒想到完工後還有新困擾，曹嘉豪肯定縣府改善排水防汛道路計畫，希望提升成為一般道路，提升排水保護，能滿足10年通洪能力，25年不溢堤的保護標準，但目前最重要的是加裝臨時警示裝置，提醒用路人通過慢行。

彰化縣議員曹嘉豪到浮圳橋察看橋面改善工程。圖／曹嘉豪提供
彰化縣議員曹嘉豪到浮圳橋察看橋面改善工程。圖／曹嘉豪提供

雲霄飛車

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