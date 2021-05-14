過橋像雲霄飛車易出事 員林市浮圳橋需設臨時警示設施

彰化縣石笱排水支線第五期改善工程進入完工階段，近日縣議員曹嘉豪接獲民眾反映，改善工程中的浮圳橋坡度落差最大達1公尺，機汽車駕駛人通過下坡時「好像坐雲霄飛車」，而且影響交通視線，下坡時才看得見對向來車，相當危險。

彰化縣石笱排水支線第五期改善工程進入收工階段，整體工程完成度達97%，竹笱排水支線改善工程一共改建3座橋梁，位在浮圳路二段的浮圳橋坡度落差超過1公尺，看不到對向來車，上坡時看不到對向來車，汽機車駕駛人行經橋面都要特別謹慎，以免車速過快下坡看見對向來車已經來不及。

曹嘉豪今天表示，收獲民眾反映後，他前往現場查看，才發現浮圳路橋的坡度令人搖頭，不解橋面與路面的落差為何這麼大，他找包商會勘，包商解釋說，因流水斷面壓力關係，必須提高橋梁高度、減緩壓力來保護橋梁，並非工程設計不良，坡度落差只是暫時，完工時的縱坡度會較為平緩，5月底前會完成相關工程。