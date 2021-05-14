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影／藍腹鷴大跳求偶舞「把妹」 遊客驚豔喊「太可愛」
林務局東勢林管處護管員日前到台中武陵農場桃山步道巡視時，赫然發現步道旁一陣騷動，仔細一看竟是藍腹鷴公鳥光天化日下大膽求愛戲碼。公鳥為了「把妹」，一會兒小跑步繞著母鳥打轉、一會兒又雙腳跳躍追逐，母鳥則是害羞閃避。只是不管母鳥怎麼閃，都逃不出公鳥的猛烈攻勢，這樣難得的畫面，讓經過的遊客駐足欣賞，直呼「太可愛啦！」
東勢林管處表示，藍腹鷴求偶舞曲分為6個樂章，分別為聳頭立白、臉冠擴大、雙羽下垂露出腰部金屬藍光、尾羽扇張、全身羽毛面向母鳥做傾側性排列、圍著母鳥搖動尾羽做環繞式跳躍，全套舞下來約10至40分鐘。
東勢林管處指出，藍腹鷴繁殖季是2至5月，野生個體一窩約6至8顆蛋，累積到一定數量後，母鳥才會開始孵蛋，確保每顆蛋孵化的時間相近，未來才能帶著雛鳥一同外出覓食。由於母鳥產下每顆蛋的間隔需要2天，因此超過5顆蛋的孵化率就會下降，所以在野外，很少看到母鳥一次帶著5隻以上雛鳥一起出現。
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