139丙線明年4月完工 串連南投最大工業帶創造就業機會

南投市旺來產業園區已經完成開發，與南崗工業區可連結成為南投縣最重要的帶狀工業區，但對外交通主要仰賴台3線，南投縣長林明溱今天表示，為增加兩個園區交通，縣府新闢投139丙線工業路，第二期工程已經動工，預計明年4月完工後減輕台三線壓力，帶動產業發展和更多就業機會。

南投縣議會今天施政總報告，林明溱說，縣府最重要任務就是發展經濟，讓縣民安心就業生活，他推動五大產業園區，包括埔里福興溫泉、南投旺來產業園區、埔里地方產業微型園區、草屯手工藝智慧園區、竹山竹藝產業園區，促進產業升級和創造工作機會。

南投市是縣內政經中心，工業經濟主力也在南崗工業區，但聯外交通多仰賴台3線，民眾通勤、產業運輸等車流致塞車嚴重。旺來產業園區17塊土地已經全部出售，微熱山丘、三點一刻、先麥食品等投資進駐，總銷售金額達22.4億元，為了讓兩大園區交通更順暢，也減輕台3線交通負荷。縣府開闢139丙線工業路。

工業路第一期工程全長1.7公里從南崗工業區工業北路區段至嶺興路，已在前年底完工通車，成為南投市外環道，而為完善建構動線，第二期道路第二期工程從嶺興路至樂利路，總長度1.48公里，總工程經費5億4千多萬元，正在加緊施工，預計明年4月完工。