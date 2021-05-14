南投竹山5月20日停水23小時！ 1萬3644戶受影響

台灣自來水公司第四區處副處長林義雄今天說，配合公路總局第二區養護工程處辦理南投縣竹山鎮外埔橋橋樑拓寬工程，送水幹管新舊管線遷移改接，預計5月20日下周四上午9時起，至隔天21日上午8時止，將停水23小時，停水用戶數1萬270戶、水壓降低用戶數3374戶，合計影響戶數1萬3644戶，請民眾停水前事先儲水備用。

停水及降壓區域範圍：

1、竹山鎮(停水)：消防訓練中心、中和里、中崎里、德興里、竹圍里、竹山里、中山里、中正里、桂林里、雲林里、硘磘里、鯉魚里(鯉魚國小以北)、福興里、延和里、下坪里。

2、竹山鎮(降壓)：延祥里、延山里、延正里、延平里、山崇里。

林義雄今天說明，除停水、降壓區域外，其餘地區仍保持正常供水，惟於恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高之地區，因水壓需一段時間方可恢復正常，故恢復供水時間會較延遲。社區大樓請通知社區機電人員於停水前將蓄水池、水塔蓄滿，並關閉抽水馬達電源，以免空轉造成損失或火災，停水期間造成用水不便，敬請體諒。

臨時供水站:共7站

1竹山鎮大明路356 號(竹山營運所)

2竹山鎮下橫街28 號（媽祖廟前）

3竹山路217 號(竹山國中前人行道)

4竹山鎮大明路666 號(雲林國小門口前廣場)

5竹山鎮公所路100 號(竹山鎮公所前)

6竹山鎮中崎里集山路3段1394 號(中和國小前)

7竹山鎮大和街42 號(延和活動中心前)

免付費服務專線：191

竹山營運所：049-2642074