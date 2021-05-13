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彰縣有學校師生幾乎不戴口罩 嚇壞家長：真的很恐怖

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
國內COVID-19疫情警戒提升至二級，讓全民緊張，彰化縣國中小已管制校園不對外開放，也要求洽公訪客或家長要戴口罩。記者林宛諭／攝影
國內COVID-19疫情警戒提升至二級，讓全民緊張，彰化縣國中小已管制校園不對外開放，也要求洽公訪客或家長要戴口罩。記者林宛諭／攝影

國內COVID-19疫情警戒提升至二級，讓全民緊張，彰化縣國中小已管制校園不對外開放，不過有國小家長反映去接小孩放學時，看到全校師生幾乎都沒戴口罩，讓她好耽心，彰化縣教育處長陳逸玲表示，會請學校改善，師生盡量戴口罩，不過目前只硬性要求洽公訪客或家長要戴口罩。

有二水鄉家長反映去某國小接送小孩時，看到師生多數都沒戴口罩，就連接送小孩的家長戴口罩的也寥寥無幾，真的很恐怖，目前疫情嚴重學校依然如此，讓她很耽心，已經反映多次但都沒用，不知該怎麼辦。

家長在網路上拋出問題，有網友說「這學校對疫情反應太遲鈍了吧」「完全不顧學生安全也太扯」，也有網友說自己女兒的學校在疫情升溫後，學校就要求學生要一直戴著口罩，雖然女兒說很熱，建議耽心的家長要求自己小孩戴著比較好。

二水此國小學生人數約90人，老師10幾人，校長表示，校方有依照中央防疫指導加強教室、門把等處消毒，要學生勤洗手，有要求有感冒等症狀的孩子得戴口罩，發燒的就在家休息，由於天氣比較熱，沒有硬性要求師生要全天都戴口罩，不過如果家長有疑慮，會研究也許在上下學人群比較密集時間，要求師生要戴口罩，也會由校長、老師帶頭戴口罩柔性示範。

國內COVID-19疫情警戒提升至二級，讓全民緊張，彰化縣國中小已管制校園不對外開放，不過有國小家長反映去接小孩放學時，看到全校師生幾乎都沒戴口罩，讓她好耽心。圖／翻攝自彰化踢爆網
國內COVID-19疫情警戒提升至二級，讓全民緊張，彰化縣國中小已管制校園不對外開放，不過有國小家長反映去接小孩放學時，看到全校師生幾乎都沒戴口罩，讓她好耽心。圖／翻攝自彰化踢爆網

口罩 疫情

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