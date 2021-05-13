台中司法大廈停電驚魂記 檢察官等5人受困3部電梯

全台大停電，台中司法大廈今天下午3時突然停電，瞬間有3部電梯卡住，共有1名檢察官、1名書記官、1名學習司法官及2名女職員受困電梯、所幸電梯內有緊急按扭聯絡法警室，再由法警通知電梯保養廠商、及119報請協助，電梯保養廠商立即派員、警消也快速到達，在檢察官等5人受困10多分鐘後，將電梯門打開，才結束驚魂記。

台中司法大廈設有台中高分檢、台中地檢署、台中地院等3個司法單位，今天下午3時司法大廈停電，檢審立即派員清查電梯內有否人員受困電梯內，發現有3部電梯內有人受困，其中台中地檢署有2部電梯內有人受困，A電梯受困的是1名檢察官、1名書記官、1名學習司法官，B電梯受困的是名女職員，而台中地院也有1部電梯內有人受困，受困的是1名女職員。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，電梯內設有緊急按鈕，1名男檢察官開完庭後，欲返回辦公室時，與書記官等人受困在電梯，受困的檢察官立即按緊急按鈕聯絡法警室，再由法警聯絡電梯保養廠商、及打119請求協助，廠商馬上派員趕到，迅速將2部電梯門打開，救出受困的檢察官等人。

受困的檢察官、女職員等表示「從未被困在電梯內，好在及時被救出，困在電梯裡很難受」。

台中地院行政庭長林源森表示，今天下午司法大廈停電後，立即派員清查電梯內是否有人受困，清查後發現有1名女職員受困電梯內，除打119請求協且外，還請同仁在電梯外安撫受困女職員的情緒，好在警消救護員很快抵達，迅速救出受困的女職員。