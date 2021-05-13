疫情肆虐！40多年歷史「鹿港慶端陽」龍舟賽喊卡

國內新冠肺炎疫情嚴峻，彰化縣府今天決定停辦「2021鹿港國際龍舟錦標賽」，包括龍王祭活動，以能將縣府資源集中防疫；龍舟賽去年因疫情一度停辦，今年為防堵破口，主辦單位忍痛停辦。

鹿港慶端陽龍舟賽是歷史悠久的賽事，40多年前從民間發起，至今每年都有3000多名國內外及選手參賽，並湧入大量遊客；國際龍舟錦標賽在2003年也曾面臨SARS考驗，在地居民全力支持下仍舊照常舉辦，這兩年疫情肆虐，相關單位不敢大意。

彰化縣府指出，歷史悠久的鹿港國際龍舟賽停辦固然可惜，但民眾健康第一，防疫視同作戰為目前首要目標，請期待明年度2022鹿港國際龍舟錦標賽，能以嶄新的亮點重新亮相。