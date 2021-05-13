興達廠事故釀大停電 台中市警局啟動「停電專案」疏導
今天下午2時許因台電興達電廠的事故，導致全台各縣市傳出停電意外，台中市警局所轄包括西屯、南屯、大雅、清水區及北區、烏日區部分路段等地因停電造成交通號誌停止運作，台中市警局立即啟動交通號誌「停電專案」，派員前往全市各重要路口，交通疏導，讓用路人不致在下班時間，造成不便。
台中市警局表示，停電意外發生後，市警局馬上啟動「停電專案」，除動員市警局警力前往全市各重要路口，包括台灣大道、文心路、各重要交流道匝道口等指揮外，並加派義交大隊提早到崗，加強交通疏導。
台中市警局指出，截至下午5時為止，一共派遣警力317人次、義交大隊205人次 ，前往各停電路口及交通重要路口交通指揮；並主動連線警廣台中台，隨時做即時路況插播，說明最新交通狀況、疏導措施、替代道路等訊息，以供駕駛人行車參考。
台中市警局表示，除加強臨時性停電交通壅塞疏導外，亦針對全市治安重點啟動維安專案，加強轄內停電地區及重要場所安全維護，防止治安事件發生。
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