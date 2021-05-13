彰化老宅、豬圈改造活化 3社區獲建築大獎肯定

彰化縣傳統老宅多，縣府近年輔導社區營造，改善生活環境，彰化縣田中鎮北路社區將荒廢老宅院及豬圈翻新，現在成為舉辦市集、音樂會的場域，為社區帶來觀光人潮，芬園鄉中崙社區人口老化，志工打造牛車公園呈現過往農村記憶，大村鄉新興社區則與學校合作營造共榮菜園，讓社區活化。

田中鎮北路社區當地許氏家族的老宅以及豬圈荒廢20多年，因地主人數眾多，社區極力爭取多數地主同意活化該區，去年向縣府申請規劃師駐地輔導計畫經費，志工投入保留原有結構，重新油漆、綠美化，讓荒廢地煥然一新。

北路社區理事長田春蓮說，去年完成後這裡成為文化小區，每個月有音樂會，不定期展覽和市集，也成為部落客拍照記錄的景點。

芬園鄉中崙社區則是重現早年農村景象及感恩耕牛為地方農業的付出，以鳳梨及牛車造型裝置藝術表現鄉土回憶。中崙社區理事長許炯業說，因人口老化，在地長輩需要公共空間活動，連續幾年共打造4個公園，去年完成的牛車公園可連接2018年做的公園，面積更大，過去芬園山上居民將種鳳梨、荔枝和木材送往員林做生意，牛車來來往往，公園上的鳳梨及牛車都是志工用紙漿作成，很具地方代表性。