中市長照APP今年底可預約長照交通車 失能者就醫更便利

台中市衛生局去年9月推出「台中市長照即時通APP」，考量失能、失智者在就醫及復健過程常舟車勞頓，甚至由家人請假載送，增加照顧者負擔，積極推動長期照顧2.0交通接送服務，近期建置預約長照交通車系統。台中市衛生局長照科說明，預計今年底預約長照交通車系統可上線， 讓失能者就醫更便利。

衛生局說，台中市推估今年長照服務需求人數約8.8萬人，因此積極布建長照交通服務資源，截至今年4月，台中市共有49家交通服務特約單位，共計159輛車，包含7輛和平專車；去年服務13萬3513人次，較前年增加55%，每一個行政區都有交通單位可提供接送服務，未來也將繼續推動含海線的偏遠地區資源布建，平衡長照資源。

后里85歲羅姓老婦人經三次脊椎手術，無法站立行走，由88歲丈夫照顧﹔平日經濟來源靠生活補助維持，每月需定期前往豐原、海線等多家醫院就醫，過去就醫十分不便，透過衛生局的媒合，今年一月接受長照居家服務、交通接送及送餐等服務。

羅姓老婦人搭乘長照交通車，沿路聊天、唱歌、看風景，安心到達醫院，駕駛員會主動詢問阿嬤下次回診時間，並協助預約下次的交通服務，前一天也會溫馨提醒回診時間。

衛生局說明，衛生局以智慧化管理整合台中市交通接送服務，凡居住於台中市境內，失能老人、55歲以上失能原住民、50歲以上失智症者、領有身心障礙證明者，且經台中市長期照顧管理中心評估長照等級4級(含)以上、和平區長照等級2級(含)以上者，皆可透過台中市長照即時通APP預約長照交通車。