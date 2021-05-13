影／紫南宮也中！基隆確診婦曾造訪 公所急消毒

國內昨一口氣新增16例本土個案，其中案1217基隆婦人發病前曾到高雄進香，今公布足跡曾到南投竹山「紫南宮」，廟方說明，沒查到確診婦進香團遊覽車登記資料，但主辦進香團廟方低調坦承「有去拜拜」，當地公所今一早已緊急消毒。

南投縣竹山鎮紫南宮每年元旦和春節期間吸引數萬人排隊領取錢母，跟「伯公仔」也就是土地公「求發財金」更是名聞遐邇，就連外國人也好奇跑來求發財金，堪稱是台灣宗教民俗傳奇；未料，隨國內疫情擴大今確定有確診者參訪引發關注。

而到竹山紫南宮的案1217基隆中年婦人，近期無出國，5月2日起出現發燒、咳嗽、呼吸喘症狀，4至10日期間至同家診所就醫5次，11日呼吸困難、腹痛、肌肉痠痛到長庚就醫，診斷有肺炎通報採檢確診時重症，Ct值達25，病毒量高。

據了解，基隆確診婦5月1日從新北市廟宇出發，因中午預定在南投竹山用餐，因此遊覽車也有停靠紫南宮讓團員下車參拜，用餐後就赴高雄大寮區，晚間入住三民區，隔天一早離開，曾停靠雲林、桃園晚餐，最後回到新北市廟宇安駕。

對此，紫南宮主委莊秋安說，因廟內香客眾多，先前就已提高防疫都要求香客戴口罩，廟宇與周邊環境常消毒，來參拜的遊覽車也都要登錄車牌，但經查證沒找到並沒有找到婦人進香團2輛遊覽車的登記資料，但就算有來應該也停留不久。

不過，主辦進香團的廟方則低調坦承，因為要去離竹山鎮某家餐廳用餐，且因餐廳僅距紫南宮約2公里遠，因此在用餐前有帶團員過去，放他們自由下車參拜。