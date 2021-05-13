影／中部百慕達！高鐵迷宮連當地人都迷路 有解了！

台中高鐵站區素有「中部百慕達」、「台中高鐵迷宮」之稱，很多中部開車族、機車族行經簡直是夢魘！不但外地人迷路，連本地人也差點回不了家。台中市議員吳瓊華今天邀集相關單位會勘，共商解決之道。台中市交通局交通工程科股長王建發說明，將透過設置指引標誌等方式改善。

台中高鐵站區為三鐵共構，不但有高鐵、台鐵及捷運的鐵道交會，又有台74線中彰快速道路匯入，地下道、橋梁特別多，加上路名相似，交通特別複雜，素有「中部百慕達」、「台中高鐵迷宮」之稱。

尤其是高鐵路三段右轉高鐵東路後，機車騎士只能轉進「高鐵迷宮」內，有機車騎士「明明在對面卻愈騎愈遠」騎到開始懷疑人生，也有機車族「騎一次就嚇壞了！」

當地烏日區學田里長劉枝銓說，很多里民反映，開車下74線接高鐵東路，路況很複雜，騎機車更慘，只能右轉高鐵五路，不能直行，結果在高鐵站區繞一大圈卻繞不出來，差點回不了家，造成困擾。

吳瓊華說，機車族走高鐵東路，只能右轉高鐵五路，但一進到高鐵站區如入迷宮，路名如高鐵路二段、高鐵二路、站區二路等很相似，又沒有道路指引標誌可以參考。不但機車族，連開車族也常在此區迷路，另外，還有一處站區一樓載客區與二樓下客區的指引標誌上的指引方向是錯誤的。