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中火爭議未了又來1電廠居民嚇死了！環評說明會取消

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中火力發電廠。記者趙容萱／攝影
台中火力發電廠。記者趙容萱／攝影

公營的台電台中火力發電廠擴建2部燃氣機組爭議未歇，還卡在中市都審，民營中佳電力公司計畫在台中港區設立一座天然氣發電廠，預計2024年併聯發電，發電量約57到65萬瓩。中佳電力公司表示，原訂明天上午十時在台中市龍井區麗水里福順宮餐廳召開環評說明會，因疫情升溫取消，待中佳決定日期後，再另行通知。

當地龍井區麗水里長陳耀墩說，麗水里目前已有中火、中龍鋼鐵兩家大公司，其中中火是世界第三大燃煤電廠，說實在，已經「飽和了」，再來一家電廠，居民都「嚇死了！」本月6日中佳召開非正式的里民通說明會，發言的十名居民都表達反對立場。

台中市長盧秀燕日前也對此事說明，台中市境內目前有5支煙囪、10部機組，台中火力發電廠是全國最大的發電廠，建議中央公營、民營均按比例總量管制，不超過現有的5支煙囪、10部機組，勿因桃園大潭及深澳電廠提早退場就改到台中港設置機組，在公營機組未減少、民營也要新設下，對台中市民來說十分不公平，市府堅持汰舊換新，共同維護中部人健康，守護空氣品質。

中火 台中市 火力發電廠

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