彰化伸港福安宮鄉內繞境15日登場 改車隊減為百人內

彰化伸港福安宮15村里宮廟聯合安營祈福遶境原定本月15日舉辦，但國內昨天一口氣新增16例本土及1例調查中的新冠肺炎感染病例，一度傳出將警戒升級到第三級，彰化縣府溝通今天緊急與伸港福安宮協調，最後決定縮小規模，繞境工作人員降為百人內，但仍有網友不諒解，認為疫情嚴峻應該停辦。

新冠肺炎去年嚴峻之時，中央流行疫情指揮中心要求實施人流管制，彰化溪湖福安宮卻堅持辦遶境，數百人隨媽祖鑾轎遶境，引起不少人反彈，彰化縣衛生局事後要求372名參與者自主健康管理14天。

眼看國內疫情升溫，彰化縣府為避免同樣爭議再起，今天與伸港福安宮協調是否停辦，福安宮代理監察人曾添進表示，最後決議將千人步行繞境人員減為百人內，並實名制及戴口罩，原本各角頭廟共有24頂轎出門，今年改讓主神都坐車，只剩不能落地的大爐、先鋒以及媽祖鑾轎，都搭車繞境，原本一整天的活動預計縮短為3小時就完成，中午可避免群聚吃飯。

曾添進指出，去年疫情已縮小規模，原本評估國內疫情趨緩，今年準備恢復步行繞境，居民都很期待，雖然各項準備幾乎都到位，但疫情這幾天出現變化，配合防疫緊急改變方式。

不過，仍有網友認為「疫情這麼嚴重到底為什麼堅持要辦」、「應該要停辦，神明不會讓我們免疫」；彰化縣議員賴清美說，聯合安營祈福遶境是伸港14村18庄年度盛事，是安定民心重要活動，每年都是農曆4月1日到10日間舉辦，不太可能延期，一旦這兩天疫情升級到第三級，就會全面停辦活動。