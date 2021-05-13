影／台中議員批經濟部 防疫升級民營電廠還辦說明會？

民營公司中佳電力要在台中港工業專業區二設立一座天然氣發電廠，可供電50萬千瓦，5月14日將舉辦說明會。

本土疫情升溫，議員羅廷瑋今天上午民政業務質詢時批評，衛福部長陳時中說防疫要升級，現在超過100、200人就是大型集會，經濟部還要逆向操作？中佳電力還要辦說明會是否有疑慮？台中市民政局長吳世瑋說，現在防疫升級，100人以上都不適合。

羅廷瑋說，疫情已升溫，經濟部還「故意」繼續開說明會，聚集市民，對此非常不滿，可能造成防疫缺口。民政局長吳世瑋說，會請區公所到現場關心，加強防疫。

台中市府2019年底接獲民營電廠中佳申請興建一座「燃氣複循環發電廠」，基地鄰近目前台電要興建2部燃氣機組附近，原預計2024年併聯發電，投資金額120億元。

因電業法規定須取得地方政府同意，中市府在收到中佳送件時就以「應先協調與台電取得共識對一部燃煤機組」等理由駁回。