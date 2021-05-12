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乾旱少雨危及台灣白魚生存 中市府救援移地畜養

中央社 / 台中12日電

久旱少雨，台中市新社區食水嵙溪水位下降，溪中二級珍貴稀有保育類野生魚類台灣白魚，面臨生存危機，市府農業局今天表示，已將30尾台灣白魚移地畜養。

台中市農業局長蔡精強表示，「台灣副細鯽」（俗名台灣白魚）為二級珍貴稀有保育類野生魚類，目前僅剩台中市新社區食水嵙溪及南投縣埔里鎮烏溪流域2處，其中，食水嵙溪主要棲息河段包括湳堀、水閘門及番社嶺橋。

近年番社嶺橋進行護岸整治，市府水利局兼顧生態保育，採用可使河道中心自然刷深、漸變為深潭淺灘樣貌的生態工法，讓枯水期也能聚集水源，成為魚類緊急避難處。但久旱不雨，使食水嵙溪水位降至危及台灣白魚生存程度。

蔡精強指出，日前請專家清華大學生命科學系教授曾晴賢共同會勘評估旱象及環境風險，綜合考量番社嶺橋的溪流量、湳堀及水閘門河段枯竭等情形，決定採取「移地保種」維護台灣白魚數量。利用水下攝影和籠具捕捉30尾台灣白魚，分別量測、分類及消毒魚隻，並移至近原棲息地且適合畜養場地。

農業局指出，為維護生物豐富多樣性，目前食水嵙溪屬封溪護魚狀態，禁用任何方式採捕水產動物，民眾勿於公告區域內捕撈魚類，如有獵捕、宰殺保育類動物情形，可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣20萬元以上100萬元以下罰金。

台灣白魚 台中市

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