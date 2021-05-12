快訊

北市中山區按摩女遭割喉殺害 警逮1熟客坦承犯案

萬華茶館確診女曾到彰化竹安宮、普天宮 宮廟內外大消毒

德基水庫調節放水時間 減緩水位下降兼顧生態

中央社 / 台中12日電

旱象嚴峻，大甲溪發電廠透過調整德基水庫的放水時間，由下游的谷關壩因應分區供水的放水量，以此減緩德基水庫水位下降的速度，除延長水庫使用時間，也兼顧生態平衡。

大甲溪發電廠今天表示，德基水庫目前蓄水率2.77%，水位1325.59公尺，目前進流量3cms，放水閘門昨天晚間已關閉，停止放水。德基水庫原本週一關水，週三放水，自本週起將調整放水閘門開關時間，改為週二關水，視蓄水情況決定放水時間，每週時間不定。

大甲溪發電廠副廠長林日生表示，因下游谷關壩的壩體較大，德基水庫調整放水時間，由谷關壩配合供5停2調節放水量的任務，藉此延緩德基水庫水位下降的速度，也維持水庫內的生態。

因久旱雨水少，和平山區農地日漸轉乾，以往農友靠著山溝水灌溉，日前前往高山找尋水源。德基水庫附近農友指出，德基水庫中上游的溪流，目前幾乎都快沒有水，以往山壁的出水口還有潺潺溪水流下，目前溪底和以往的水位相差數十公尺。

因為缺水導致農作物生長遲緩，農友抓起一旁果樹枝條指出，相較以往此時，柿子應該結果，且有一定的數量，目前樹上果實偏小，恐怕來年收成也會受影響。

梨山居民在德基水庫上方，平常直接取用山溝的山泉水，但因久旱雨少，山溝泉水減少；和平區區民代表羅進玉表示，現在鑿井緩不濟急，但因氣候變遷，乾旱可能成常態，仍盼超前部署爭取開鑿抗旱井備援。

水庫 氣候變遷 抗旱

延伸閱讀

德基水庫不再放水 旱象讓農作物生長遲緩

德基水庫水位47年最低 海水淡化應急

中部水庫乾到底！台中緊急海水淡化 15日起日增1.3萬噸

中部下雨了！水利署：德基、鯉魚潭水庫約進帳250萬噸

相關新聞

彰化高鐵站土地標售熱 遠雄插旗每坪站上二位數

彰化縣政府今天辦理彰化高鐵特定區今天第一次土地標售，買氣相當旺，釋出35筆土地，共標脫30筆土地，面積約為3.6公頃，總...

重大職災死亡人數多四成 中市：加強稽查努力減災

台中市議會今天召開民政委員會的質詢，民進黨議員賴佳微痛批市長盧秀燕上任兩年以來，台中市重大職災死亡的人數成長4成！勞工局...

影／有夠髒！合歡山淨山半天清出1500袋垃圾

南投縣清境觀光協會每年發起清境合歡山淨山活動，今年擴大串連產官學界、志工及部落居民等同步參與，「掃蕩」範圍幾乎遍及全鄉，...

玩命送餐！台中第一季外送員2死1698傷 議員要市府介入

台中市議員林祈烽、施志昌與何敏誠3人今在市議會民政業務質詢時指出，去年1月到今年3月，外送員發生車禍意外的就有1252件...

中市留職停薪數減10% 議員問「被辭職調動」誰敢請?

台中市議員施志昌、林祈烽指出，中市育嬰留停津貼請領人數逐年下降，議員認為這凸顯「職場不友善」要求市府不能漠視，因台中市請...

台中沙鹿5月13日送肉粽！ 學生恐慌：9點多才下課耶

有網友在Dcard「弘光科技大學」版上po文「注意！時段請避開」，指出台中市沙鹿區一處出租套房5月13日要舉辦「送肉粽法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。