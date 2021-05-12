德基水庫調節放水時間 減緩水位下降兼顧生態

旱象嚴峻，大甲溪發電廠透過調整德基水庫的放水時間，由下游的谷關壩因應分區供水的放水量，以此減緩德基水庫水位下降的速度，除延長水庫使用時間，也兼顧生態平衡。

大甲溪發電廠今天表示，德基水庫目前蓄水率2.77%，水位1325.59公尺，目前進流量3cms，放水閘門昨天晚間已關閉，停止放水。德基水庫原本週一關水，週三放水，自本週起將調整放水閘門開關時間，改為週二關水，視蓄水情況決定放水時間，每週時間不定。

大甲溪發電廠副廠長林日生表示，因下游谷關壩的壩體較大，德基水庫調整放水時間，由谷關壩配合供5停2調節放水量的任務，藉此延緩德基水庫水位下降的速度，也維持水庫內的生態。

因久旱雨水少，和平山區農地日漸轉乾，以往農友靠著山溝水灌溉，日前前往高山找尋水源。德基水庫附近農友指出，德基水庫中上游的溪流，目前幾乎都快沒有水，以往山壁的出水口還有潺潺溪水流下，目前溪底和以往的水位相差數十公尺。

因為缺水導致農作物生長遲緩，農友抓起一旁果樹枝條指出，相較以往此時，柿子應該結果，且有一定的數量，目前樹上果實偏小，恐怕來年收成也會受影響。

梨山居民在德基水庫上方，平常直接取用山溝的山泉水，但因久旱雨少，山溝泉水減少；和平區區民代表羅進玉表示，現在鑿井緩不濟急，但因氣候變遷，乾旱可能成常態，仍盼超前部署爭取開鑿抗旱井備援。