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彰化高鐵站土地標售熱 遠雄插旗每坪站上二位數

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣政府今天辦理彰化高鐵特定區今天第一次土地標售，釋出35筆土地，共標脫30筆土地。圖／彰化縣府提供
彰化縣政府今天辦理彰化高鐵特定區今天第一次土地標售，釋出35筆土地，共標脫30筆土地。圖／彰化縣府提供

彰化縣政府今天辦理彰化高鐵特定區今天第一次土地標售，買氣相當旺，釋出35筆土地，共標脫30筆土地，面積約為3.6公頃，總得標金額為10億5444萬多元，其中住宅區土地幾乎被搶購一空，遠雄建設也首度插旗彰化，以每坪10萬元標得1180坪住宅區土地，價格創新住宅地新高。

田中鎮高鐵段469地號等35筆土地今天公開標售，比照去年行情，每坪從8萬4000元到9萬元起標，由於民眾相當踴躍，縣府因應防疫，今天特地隔出兩間空間以視訊進行開標，投標封共計有77封，為該區開放土地標售以來最熱烈的一次，多筆土地出現多人搶標情形，其中又以小面積土地最熱門，住宅區內470-5地號土地就有7人投標。

彰化縣府地政處指出，5筆產專區2筆脫標，分別為醫材業與民間公司得標，30筆住宅土地賣出28筆，最大筆2700坪總底價2.3億元未脫標，標脫土地中住宅區內面積最大為社頭鄉高鐵社頭段89地號土地，約2088坪土地，得標金額約為1.7億元，另1180坪住宅區土地底標1.07億元，有3人競標，最後由遠雄建設以1.2億元標得，每坪達10萬元。

地政處說，這次特色為小面積土地共20筆，面積介於72坪到206坪，今天標售中全數標脫完畢，顯見小面積土地打動人心，待建築聚落陸續成型後，經濟發展將不是問題。

縣府起初開發彰化高鐵站向銀行團借貸61億元，2015年開發完成後，陸續標售高鐵特定區內可建築用地，從最初辦理土地徵收，扛貸款如今已倒吃甘蔗，賣地所得優先償還銀行，2020年還清欠債，今年起售出土地收入都可挹注縣庫，目前彰化高鐵特定區剩餘可標售土地約為38公頃。

高鐵 建築

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