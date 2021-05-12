日月潭畔原風管所閒置建築 活化成餐旅服務中心

南投縣政府一棟位於日月潭畔的舊建築閒置多年，區位好卻未善用，很可惜，因此，縣府活化後標租給民間經營為遊客服務中心，提供餐飲、住宿，今天揭幕，白色簡約外觀很吸睛。

位於日月潭朝霧碼頭畔、原縣府風景區管理所一棟舊建物經多年閒置後終於完成活化，全新完工的南投縣日月潭遊客服務中心今天啟用，外觀及內部設計採白色簡約風格，地理位置依山傍水、風景絕佳，提供餐食、旅宿等功能，南投縣長林明溱等人出席開幕儀式。

林明溱說，這棟建築物屋齡約50年，原是縣府風管所辦公場域，機關裁撤後一直閒置，相當可惜，幾年前開始推動活化作業，經公開標租與整修，以每年租金約新台幣57萬元順利出租，租期9年半，可為縣庫挹注500多萬元收入，也希望成為日月潭新的熱門打卡景點。

縣府觀光處指出，舊風管所辦公建物至今有50年歷史，經九二一地震及日月潭收歸國有管理等轉變，低度利用多年，縣府民國108年開始活化、對外招標，順利標給日月潭休閒育樂有限公司，保有舊建物樣貌，透過室內裝修設計，以白色簡約風格為老建築帶來新生命，定位為餐旅服務中心，還有諮詢、住宿等服務。

負責人王英生表示，投入逾3000萬元經費、耗時1年多構思與創新終於完成整備工作，命名為盒木Hermon，期待與自然和睦共處，1樓為遊客中心及咖啡廳、2樓及B1樓供住宿，共有10個房間，陽台都面湖，視野開闊，區位絕佳，是日月潭觀光住宿新選擇。