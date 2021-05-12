影／中市防疫人員疫苗注射率低 衛生局：已加強催種

台中市議會今召開民政委員會業務質詢，民進黨市議員江肇國指出，新冠肺炎疫情正在擴大中，截至今天下午，台中有1萬3822人接種疫苗，注射率僅全市的千分之5。民政、社政、衛政系統第一線防疫人員僅372人接種疫苗，第5類的警、憲人員140人打疫苗。江肇國呼籲，市府應鼓勵並協助防疫人員，不要讓民眾陷於危險中。

衛生局表示，市府5月5日防疫會議中已要求相關局處首長鼓勵第一線人員加速接種，另持續掌握防疫一線人員接種進度，加強催種作業。

江肇國表示，第一線防疫人員是最常服務民眾的前線，根據衛生局資料顯示，台中市目前第一、二及第五類可打疫苗的人員僅512打疫苗，舉例來說，近日台中警察大隊加強臨檢八大行業，倘若臨檢到確診者，後果不堪設想。

江肇國指出，除了第一線防疫人員外，警察、社會局社工師、衛生局稽查員、環保局清潔員等皆為最常服務民眾的前線，但這些人員的接種數極低，完全是暴露於風險之中。江肇國強調，疫情持續升溫，許多公務人員接種疫苗的意願明顯提升，市府應儘速提供正確疫苗資訊，並協助有意願者施打疫苗。