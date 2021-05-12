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重大職災死亡人數多四成 中市：加強稽查努力減災
台中市議會今天召開民政委員會的質詢，民進黨議員賴佳微痛批市長盧秀燕上任兩年以來，台中市重大職災死亡的人數成長4成！勞工局長張大春表示，會加強稽查努力減災。
賴佳微指出，近3年台中市職業重大災害死亡，2018年的35人，前年增加41人，去年暴增到49人，整整多了四成。
賴佳微指出，很多職場意外都是出自於疏忽，以營造業為例，主管機關應加強勞檢，才能有效降低意外發生的機率，她呼籲市府團隊需全面檢討勞工政策。
勞工局去年已完成安全衛生檢查約1萬場次，行政裁處金額約1200萬元，持續與中央合作，預計再增加30%安全衛生檢查量次及10%工地檢查量次，並對微型工程辦理1000場次輔導檢查，配合勞動部推動台灣職安卡訓練，提升營造工地職安衛生知能水準及自主管理能力。
針對高風險行業，勞工局持續推動減災行動方案，並依風險等級實施安全衛生輔導、邀請專家辦理聯合稽查，強化事業單位根本改善，全力降低職災。
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