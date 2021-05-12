快訊

日職／王柏融本季首轟出爐 砲打歐力士王牌山本由伸

北市SOGO復興館疑有確診者足跡 1630提早打烊全館消毒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

重大職災死亡人數多四成 中市：加強稽查努力減災

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員指出，這兩年職災死亡人數暴增。記者陳秋雲/攝影
台中市議員指出，這兩年職災死亡人數暴增。記者陳秋雲/攝影

台中市議會今天召開民政委員會的質詢，民進黨議員賴佳微痛批市長盧秀燕上任兩年以來，台中市重大職災死亡的人數成長4成！勞工局長張大春表示，會加強稽查努力減災。

賴佳微指出，近3年台中市職業重大災害死亡，2018年的35人，前年增加41人，去年暴增到49人，整整多了四成。

賴佳微指出，很多職場意外都是出自於疏忽，以營造業為例，主管機關應加強勞檢，才能有效降低意外發生的機率，她呼籲市府團隊需全面檢討勞工政策。

勞工局去年已完成安全衛生檢查約1萬場次，行政裁處金額約1200萬元，持續與中央合作，預計再增加30%安全衛生檢查量次及10%工地檢查量次，並對微型工程辦理1000場次輔導檢查，配合勞動部推動台灣職安卡訓練，提升營造工地職安衛生知能水準及自主管理能力。

針對高風險行業，勞工局持續推動減災行動方案，並依風險等級實施安全衛生輔導、邀請專家辦理聯合稽查，強化事業單位根本改善，全力降低職災。

勞工局 台中市

延伸閱讀

玩命送餐！台中第一季外送員2死1698傷 議員要市府介入

中市留職停薪數減10% 議員問「被辭職調動」誰敢請?

中市清明回收金紙達3千噸 未用環保金爐議員憂傷害人體

中市教育局宣布防疫升級 畢旅及戶外教學取消或延期

相關新聞

彰化高鐵站土地標售熱 遠雄插旗每坪站上二字頭

彰化縣政府今天辦理彰化高鐵特定區今天第一次土地標售，買氣相當旺，釋出35筆土地，共標脫30筆土地，面積約為3.6公頃，總...

重大職災死亡人數多四成 中市：加強稽查努力減災

台中市議會今天召開民政委員會的質詢，民進黨議員賴佳微痛批市長盧秀燕上任兩年以來，台中市重大職災死亡的人數成長4成！勞工局...

影／有夠髒！合歡山淨山半天清出1500袋垃圾

南投縣清境觀光協會每年發起清境合歡山淨山活動，今年擴大串連產官學界、志工及部落居民等同步參與，「掃蕩」範圍幾乎遍及全鄉，...

玩命送餐！台中第一季外送員2死1698傷 議員要市府介入

台中市議員林祈烽、施志昌與何敏誠3人今在市議會民政業務質詢時指出，去年1月到今年3月，外送員發生車禍意外的就有1252件...

中市留職停薪數減10% 議員問「被辭職調動」誰敢請?

台中市議員施志昌、林祈烽指出，中市育嬰留停津貼請領人數逐年下降，議員認為這凸顯「職場不友善」要求市府不能漠視，因台中市請...

台中沙鹿5月13日送肉粽！ 學生恐慌：9點多才下課耶

有網友在Dcard「弘光科技大學」版上po文「注意！時段請避開」，指出台中市沙鹿區一處出租套房5月13日要舉辦「送肉粽法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。