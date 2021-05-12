部落客爆花壇金針花季防疫不落實 彰化衛生局：沒改善就關閉

國內疫情升溫，卻有知名旅遊部落客今天到彰化爆紅景點虎山巖金針花攝影，發現不少遊客沒有戴口罩，他上前請他們戴好口罩，竟換來一句「那些人也都沒戴啊！」他打電話通報縣府卻沒下文，對此彰化衛生局將請主辦單位訪談，若無法落實防疫措施，不排除要求關閉。

虎山巖管理委員會主任委員黃慈啟說，母親節當天有1萬多名遊客，但隨著疫情升溫，前兩天1天約有2千多人，因在戶外只能盡量勸導戴上口罩，周末有人力進行總量管制，每次開放20人進入步道賞花區，並設置單向出口，以維持賞花品質，志工有限下只能盡量勸導防疫，但沒有強制力，希望遊客能自主做好防疫。

旅遊部落客許傑今天中午到虎山巖金針花景點，他說，估計賞花區有百人，卻沒有人控管人潮和手部消毒跟量體溫，現場許多民眾沒戴口罩，也未見有工作人員宣導，他通報彰化縣政府，但電話那頭搞不清楚這處景點是哪，讓他很無言。他強調，疫情嚴峻還是很多人這麼輕忽，實在讓人擔心。

彰化縣鹿港鎮昨天有「枋橋頭72庄」進香團，上百陣頭、香客超過萬人參與， 彰化縣議員吳韋達在議會表示，鹿港有高達1.5萬人的遶境活動，目前疫情持續嚴峻，從現場照片可看到在擁擠的現場有許多民眾未戴口罩，質疑縣府防疫應變不確實，對此彰化縣政府民政處長賴致富說，昨天已緊急調撥口罩與消毒酒精液支援，要求民眾都戴上口罩。

鹿港鎮近期因適逢熱鬧的「媽祖生」，各地進香團絡繹不絕非常熱鬧，尤其母親節假期各大餐廳更是人潮爆滿，因應防疫升級，鹿港鎮公所也展開全鎮大消毒。

鹿港鎮長許志宏指出，台灣面積小，南來北往交通方便，鹿港位處於中部，是旅遊觀光熱區，出入都是遊客與進香團，防疫消毒隊會選擇在夜間店家都打烊的時刻，以稀釋的漂白水來進行各公共場域的消毒，他也特別呼籲商家或餐廳確實做好防疫措施，落實室內環境消毒，不要成為防疫漏洞。