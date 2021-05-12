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德基水庫不再放水 旱象讓農作物生長遲緩

中央社 / 台中12日電

德基水庫今天蓄水率為2.77%，已不再放水。德基地區居民表示，長老都不曾見過這樣狀況，山區農作物因缺水，生長遲緩，農友憂心不知如何採收。

大甲溪發電廠今天表示，德基水庫目前蓄水率2.77%，水位1325.59公尺，目前進流量3cms，放水閘門昨天晚間已關閉不再放水。

德基水庫附近居民表示，德基水庫中上游的溪流，目前幾乎都快沒有水，以往山壁的出水口還有潺潺溪水流下，目前溪底和以往的水位相差數10公尺。

農友抓起一旁果樹枝條指出，因為缺水打亂了農作物生長，以往這時候柿子應該結果，且有一定的數量，目前樹上結果卻寥寥無幾，大小如豆子般。

來到一旁的高麗菜園，因缺水土壤乾如砂石，菜農捧起一把土，沙土自指縫中流下，菜農看著滿園的高麗菜葉仍然小小一顆，憂心不知如何採收。

水庫 高麗菜 砂石

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