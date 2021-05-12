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彰化一學區一日照 全縣只差11處

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣北斗鎮衛生所暨長照衛福大樓新建工程今天動土，預計112年2月完工。記者林宛諭／攝影
彰化縣北斗鎮衛生所暨長照衛福大樓新建工程今天動土，預計112年2月完工。記者林宛諭／攝影

「前瞻基礎建設整建長照衛福據點」彰化縣北斗鎮衛生所暨長照衛福大樓新建工程今天動土，衛生福利部長照司長祝健芳說，彰化縣目標是一國中學區一日照，目前只差11處，而一鄉鎮一住宿機構彰化還有三個鄉鎮包括二水、線西、大城沒有達標，如果可以找到合適地點興建或修繕，均可向衛福部提出申請計畫。

北斗鎮衛生所暨長照衛福大樓新建工程動土典禮今天由彰化縣長王惠美、衛生福利部長照司長祝健芳、北斗鎭長李玄在等人主持動土典禮。

彰化縣長王惠美表示，她任內已爭取12案6億多元的「整建長照衛福據點」，目前縣內「衛生所暨長照衛福大樓」總共有6棟，目前員林市、竹塘鄉及彰化市等3個地區的長照衛福大樓，皆已完成工程發包陸續準備動工，現在將衛生所、日照整合起來，讓更好的環境能夠共用，且更好管理，而彰化縣自2017年至今「整建長照衛福據點」獲中央核定42案，共10億5021萬多元。

王惠美說，縣府努力拚一個學區一個日照中心，因為彰化縣65歲以上民眾已達21萬餘人，全國65歲以上人口比率是16.2％，彰化縣更達16.8％，因此希望彰化縣589個村里都至少能有一處關懷據點，目前已達290處，讓長輩能在地得到最好的照顧及促進健康，減緩老化速度。

祝健芳說，彰化縣目標是一國中學區一日照，努力布網，只差11處，目前已經有5處地點有著落，剩下的6處，縣府繼續盤點合適的地點，這些地點，不一定要新建物，閒置的公共空間，修繕後也可以成為日照中心。

今天動土的北斗鎮衛生所暨長照衛福大樓中央補助經費1億527萬多元，縣府自籌6818萬多元，總經費1億7345萬多元，將興建地下1層地上6層新大樓，結合衛生、長照、不老健身房、公辦托嬰中心、日照中心、婦女中心、親子館、福利中心、早療機構等，預計112年2月完工。

李玄在說，北斗鎮衛生所暨長照衛福大樓在鎮民的殷切期盼下動工，而北斗日照中心曾獲國家醫療品質獎社區照護組競賽金獎，希望中央未來多撥經費給北斗鎮，讓北斗鎮民更加健康快樂。

彰化縣北斗鎮衛生所暨長照衛福大樓新建工程今天動土，預計112年2月完工。圖／彰化縣府提供示意圖
彰化縣北斗鎮衛生所暨長照衛福大樓新建工程今天動土，預計112年2月完工。圖／彰化縣府提供示意圖

衛生所 長照

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