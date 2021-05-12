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影／有夠髒！合歡山淨山半天清出1500袋垃圾
南投縣清境觀光協會每年發起清境合歡山淨山活動，今年擴大串連產官學界、志工及部落居民等同步參與，「掃蕩」範圍幾乎遍及全鄉，今因此動員近千人兵分多路，甚至下切道路邊坡和深谷撿垃圾，短短半天就清出逾1500袋，數量驚人。
清境觀光協會指出，該協會發起清境合歡山淨山活動已邁入20年，起初是由民宿業者及部分志工撿拾清境、合歡山地區垃圾淨山，但隨山林環境保育意識提升，越來越多業者、居民、志工，甚至師生響應，規模不斷擴大，成為在地環保盛事。
今年的淨山活動在今上午8時登場，除當地觀光業者，縣府觀光處、環保局、仁愛公所及代表會、埔里工務段、台電、台灣承諾公益協會及志工等逾200人從清境廣場出發，兵分16路清掃台14、台14甲線及分支道路，總長度逾220公里。
清境觀光協會理事長蔣政緯說，今年除了合力撿拾風景區、道路及側溝垃圾，也出動垂降人力下切至邊坡、山谷，更同步串連有鄉內學校師生及部落居民響應整頓環境，因此今年淨山動員近千人，參與人數更勝以往，範圍更是幾乎擴及全鄉。
此外，為鼓勵參與者全力以赴淨山，同時舉辦分組分項競賽，今年清出最多垃圾量、環境整潔度最佳的組別將能獲得清境地區民宿住宿券、星巴克及老英格蘭下午茶兌換券、妮娜巧克力等獎品，盼能藉此提高垃圾清理量。
清境觀光協會表示，去年的淨山活動共清出2300袋垃圾，但今天截止中午已清出1500多袋，預計今年總量可達3000袋，後續還要進行分類清運才算結束，而從每年驚人的垃圾量可能看出國人環保素養有待加強，因此再次呼籲垃圾不落地。
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