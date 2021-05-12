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頭社百萬金針花海大盛開 多品種輪流開放還可生食

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
日月潭頭社盆地有一片廣達15公頃的金針花海，花農王霸指出，經過15年的培育，七彩金針花海已盛開綻放。記者黑中亮／攝影
日月潭頭社盆地有一片廣達15公頃的金針花海，花農王霸指出，經過15年的培育，七彩金針花海已盛開綻放。記者黑中亮／攝影

全台又到了金針花季節！位在日月潭旁的頭社盆地，也有一片廣達15公頃的金針花海，花農王霸指出，經過15年的培育，七彩金針花海已盛開綻放，目前供有200多品種，不同品種從5月到9月將會依次盛開，且由於是種植在頭社淺湖活盆地上，更是名符其實的「花海」，目前盛開率達到九成，最是賞花的好時刻。

王霸說，1萬年前的頭社活盆地，原本就是日潭的遺址，約有200多公頃，全世界只有荷蘭、緬甸跟台灣有此種地質，因為腳踩下去會陷入泥土中，宛如跳舞般晃動，又有「會跳舞的泥土」之稱；15年前開始投入栽植金針花，並進行品種改良，因而種出有別於其他金針花景點的各色七彩花種，常有遊客初見以為不是金針花，之後才驚艷頭社金針花是全台獨見的新品種。

花農王霸表示，目前頭社的金針花依品種會依序開花，以目前季節包括新改良的傳統金針花及七彩金針開的最多，每年5至6月第一波為平地金針盛開後；第二波為高山金針，即花東縱谷的品種，在8至9月盛開，但在日月潭頭社全部都有，且傳統金針還能開兩次，另有一種黃金香水金針，已成為飯店高級食材，直接採下即可生食。

頭社金針花海全部占地15公頃，是全台唯一的水田金針花，花農表示早已種下數百萬朵的金針花，花季時遊客不妨搭乘園區內的獨木舟，沿著水路來趟園區巡禮，近距離欣賞大片金針花海的美景；前來到頭社可搭乘集集線水里車站換乘客運，或搭乘國光客運日月潭班車，最近豐榮客運6289A路水里埔里線，自今年5月1日起，每日2班次繞駛頭社，讓交通更便利。

日月潭頭社盆地有一片廣達15公頃的金針花海，花農王霸指出，經過15年的培育，七彩金針花海已盛開綻放。記者黑中亮／攝影
日月潭頭社盆地有一片廣達15公頃的金針花海，花農王霸指出，經過15年的培育，七彩金針花海已盛開綻放。記者黑中亮／攝影
日月潭頭社盆地有一片廣達15公頃的金針花海，花農王霸指出，經過15年的培育，七彩金針花海已盛開綻放。記者黑中亮／攝影
日月潭頭社盆地有一片廣達15公頃的金針花海，花農王霸指出，經過15年的培育，七彩金針花海已盛開綻放。記者黑中亮／攝影

日月潭 活盆地 緬甸

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