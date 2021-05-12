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做環保不忘防疫 志工戴口罩揮汗合歡山清境淨山

中央社 / 南投縣12日電

「合歡山清境淨山」今天登場，志工雖在戶外撿垃圾、各組人數不多，但為配合防疫，多數人口罩「戴好戴滿」，行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧說，雖然悶一點，但戴口罩也能阻隔臭味。

日月潭觀光圈聯盟、南投縣清境觀光協會今天舉辦「合歡山清境淨山」活動，由於疫情升溫，大多數志工戴起口罩。協會表示，一早誓師大會要求保持社交距離，之後分組帶開淨山，每組約10多人，淨山範圍涵蓋全鄉部落及200多公里道路，預估可清出逾2000袋垃圾。

南投縣政府觀光處長陳志賢、行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧、國民黨立法委員馬文君等人出席，並頂著大太陽戴口罩與志工一起撿垃圾，蔡培慧說，她撿到許多藥酒瓶、塑膠瓶、菸蒂、檳榔紙盒等，接著將可回收垃圾重新分類，呼籲遊客將美景與垃圾都帶走。

蔡培慧等人陸續前往力行產業道路、奧萬大聯外道、合作產業道路撿出10多袋垃圾，雖然天氣炎熱，口罩仍「戴好戴滿」，她說，天氣較炎熱，戴口罩雖然感覺較悶，但她與志工沿途一直戴著口罩，除配合防疫，也不會聞到垃圾臭味，呼籲大家防疫期間要戴好口罩。

馬文君說，感謝清境在地業者發起淨山活動，200名志工連同部落、學生共約千人參與，範圍包含仁愛鄉主要產業道路、各部落及村莊，甚至海拔逾3000公尺的合歡山區，都能看見志工、居民、公務機關合力撿拾垃圾，每個角落都不放過，希望還給山林乾淨面貌。

日月潭觀光圈聯盟盟主魏振宇說，長期發起淨山活動，今年號召200名熱心志工換宿，連同部落居民、學生逾千人同步參與；清境觀光協會理事長蔣政緯表示，感謝公私部門協助、在地業者出錢出力、仁愛鄉公所全力清運，去年清出2300袋，今年範圍更廣、人數更多且有競賽，相信數量更可觀。

口罩 清境 蔡培慧

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