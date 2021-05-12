中市留職停薪數減10% 議員問「被辭職調動」誰敢請?

台中市議員施志昌、林祈烽指出，中市育嬰留停津貼請領人數逐年下降，議員認為這凸顯「職場不友善」要求市府不能漠視，因台中市請領人數下降幅度遠高於桃園。勞工局表示，一定會檢視原因，並加強宣導鼓勵。

施志昌指出，根據勞動部的資料，就業保險育嬰留職停薪津貼給付件數2015年台中有6萬4656件，2016年年6萬6112件，2017年就開始逐年下降，為6萬5089件，2018年6萬2355件，2019年6萬1094件，去年則為5萬8543件。

施志昌表示，近幾年有兩個主要人口增加的是桃園與台中，然而，桃園就業保險育嬰留職停薪津貼給付件數上，從2015年最高4萬4792件降至去年的4萬3794，桃園降幅約7.7%。但台中從最高到最低，降幅為11.4%。

另這項津貼初次核付的人數，台中也是大幅減少，從2016年的1萬2162人下降到去年的1萬731人，降幅11.7%，桃園降幅度為8.4%。

施志昌認為，第一，就是性別的刻板印象，這從男女請育嬰假的比例就可以出來，男性請育嬰假的比例僅21%，女性承擔了大部分育兒的責任。

第二，就是職場的不友善，根據勞動部去年的資料，女性的勞動參與率從30歲之後就開始與台北市有明顯差距，大約30歲時，女性勞動參與率約九成達到高峰，台北與台中的差距不明顯。

過了30歲之後，女性勞動參與率出現明顯差距，35歲以後的女性勞參率，台北市始終高出台中市5%左右，「台中的職場環境對女性相較台北是相當不友善的。」

施志昌表示，這樣的環境與差距剛好顯現在現代生育年齡的女性身上。由於養育子女的責任仍然落在女性身上，加上職場的不友善，對於請育嬰留停的員工產生相當大的壓力，有的請了被辭職，不然就是不敢請，也讓請育嬰留停的人數不斷下降。

中市勞工局指出，去年因育嬰留停造成的勞資糾紛僅13件，議員質疑實際可能有黑數，很難真實反映，可能請育嬰假前就會遭到主管「面談」，或請完假就遭到職務調整等等。

施志昌表示，台中育嬰假請領人數不如預期，原因有很多，但市府如不重視就帶來惡化女性勞動參與的機會跟條件，希望勞工局能正視這個問題。