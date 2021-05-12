台中沙鹿5月13日送肉粽！ 學生恐慌：9點多才下課耶

有網友在Dcard「弘光科技大學」版上po文「注意！時段請避開」，指出台中市沙鹿區一處出租套房5月13日要舉辦「送肉粽法會」，請住在附近的學生盡量避開，引發居民恐慌。當地里長表示，不清楚是有人輕生，只知道有人要辦法會，但不會徒步，居民不用太擔心。

有網友在Dcard「弘光科技大學」版上po文「注意！時段請避開」，指出台中市沙鹿區一處出租套房5月13日要舉辦「送肉粽法會」，下午2點開始法會，晚上7點普渡、9至10點送走，7到10點一定要避開。

學生紛紛留言詢問「在哪個路段」、「離弘光超近」、「跪求路線」，還有人說「進修部怎麼辦？下課9點多欸」。

沙鹿區六路里長鄭啟霖在臉書「六路里辦公處服務網」公布路線圖，指出5月13日送煞儀式路線，從台灣大道六段926巷開始，經由台灣大道往梧棲方向、右轉中山路，最後到達沙鹿納骨塔，法會結束後，全程以坐車方式前往納骨塔，不是徒步前往，若有忌諱的民眾，避開該路線，請大家以平常心，不必恐慌並心存善念。

鄭啟霖說，不知是否有人輕生，只知道5月13日將舉辦送肉粽儀式，但不會徒步，法會後即上車，呼籲居民不用太擔心。