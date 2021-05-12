彰化藝文活動喊停 雲門照常演出 票已停售採梅花座

國內COVID-19疫情警戒已提升至二級，彰化縣文化局也公佈近日延期舉辦的活動包括卦山3號市集、書香彰化與大師有約講座等，眾所期待的雲門舞集台灣巡演鄭宗龍《十三聲》5月15、16日將在員林演藝廳的演出照常舉行，不過票已停售，將採間隔梅花座。

彰化縣長王惠美今天上午主持北斗鎮衛生所暨長照衛福大樓新建工程動土典禮時表示，因應疫情升溫，也配合中央執行室外500人以上集會活動、室內100人以上集會活動限制，彰化縣辦活動也會做好實名制，和人數管控，一定不能有破口，彰化縣部分活動也已決定取消，也呼籲民眾「人多的地方少去，一定要戴好口罩，勤洗手」。

彰化縣文化局表示，5月22日龍王祭活動縮小規模照常舉辦，而延期的活動包括5月15、16日「卦山3號市集5月份主題日」，5月15日「書香彰化與大師有約葉怡蘭」，5月16日「彰化囝仔好幸福兒童劇鄉鎮巡演活動-蘋果劇團演出」，5月21日「建縣三百大放藝彩-明華園日字團田中場」，5月23日「建縣三百大放藝彩-優人神鼓和美場」，5月29日「彰化詩歌節 半線詩歌磺溪情」，5月30日「建縣三百大放藝彩薪傳歌仔戲團二林場」，6月5日「建縣三百大放藝彩向志工致敬演唱會溪湖場」，6月19日「書香彰化-與大師有約 郝譽翔」均延期辦理。

雲門舞集台灣巡演鄭宗龍《十三聲》5月15、16日將在員林演藝廳的演出照常舉行，不過票已停售，將採間隔梅花座，管制人數，彰化縣文化局也公佈，如果無法配合座位調整之觀眾，可全額退費，退票相關辦法請洽主辦單位公告。