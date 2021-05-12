快訊

今本土暴增16例確診！創歷史單日新高 1例來源調查中

直播／新增16例本土案例！ 指揮中心說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化藝文活動喊停 雲門照常演出 票已停售採梅花座

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
雲門藝術總監鄭宗龍日前曾到彰化舉行講座宣傳台灣巡演鄭宗龍「十三聲」，不過因應疫情將在員林演藝廳的演出照常舉行，但已緊急宣佈票停售，將採間隔梅花座。圖／彰化文化局提供
雲門藝術總監鄭宗龍日前曾到彰化舉行講座宣傳台灣巡演鄭宗龍「十三聲」，不過因應疫情將在員林演藝廳的演出照常舉行，但已緊急宣佈票停售，將採間隔梅花座。圖／彰化文化局提供

國內COVID-19疫情警戒已提升至二級，彰化縣文化局也公佈近日延期舉辦的活動包括卦山3號市集、書香彰化與大師有約講座等，眾所期待的雲門舞集台灣巡演鄭宗龍《十三聲》5月15、16日將在員林演藝廳的演出照常舉行，不過票已停售，將採間隔梅花座。

彰化縣長王惠美今天上午主持北斗鎮衛生所暨長照衛福大樓新建工程動土典禮時表示，因應疫情升溫，也配合中央執行室外500人以上集會活動、室內100人以上集會活動限制，彰化縣辦活動也會做好實名制，和人數管控，一定不能有破口，彰化縣部分活動也已決定取消，也呼籲民眾「人多的地方少去，一定要戴好口罩，勤洗手」。

彰化縣文化局表示，5月22日龍王祭活動縮小規模照常舉辦，而延期的活動包括5月15、16日「卦山3號市集5月份主題日」，5月15日「書香彰化與大師有約葉怡蘭」，5月16日「彰化囝仔好幸福兒童劇鄉鎮巡演活動-蘋果劇團演出」，5月21日「建縣三百大放藝彩-明華園日字團田中場」，5月23日「建縣三百大放藝彩-優人神鼓和美場」，5月29日「彰化詩歌節 半線詩歌磺溪情」，5月30日「建縣三百大放藝彩薪傳歌仔戲團二林場」，6月5日「建縣三百大放藝彩向志工致敬演唱會溪湖場」，6月19日「書香彰化-與大師有約 郝譽翔」均延期辦理。

雲門舞集台灣巡演鄭宗龍《十三聲》5月15、16日將在員林演藝廳的演出照常舉行，不過票已停售，將採間隔梅花座，管制人數，彰化縣文化局也公佈，如果無法配合座位調整之觀眾，可全額退費，退票相關辦法請洽主辦單位公告。

文化局 鄭宗龍

延伸閱讀

疫情升溫 施打疫苗人數增加 彰化已用掉一半疫苗

社區感染風險增 彰化暫停開放校園至6月8日

中職／疫情升溫 採梅花座、禁飲食

飯店防疫升級！用餐實名制入場 「梅花座」再成主流

相關新聞

玩命送餐！台中第一季外送員2死1698傷 議員要市府介入

台中市議員林祈烽、施志昌與何敏誠3人今在市議會民政業務質詢時指出，去年1月到今年3月，外送員發生車禍意外的就有1252件...

中市留職停薪數減10% 議員問「被辭職調動」誰敢請?

台中市議員施志昌、林祈烽指出，中市育嬰留停津貼請領人數逐年下降，議員認為這凸顯「職場不友善」要求市府不能漠視，因台中市請...

台中沙鹿5月13日送肉粽！ 學生恐慌：9點多才下課耶

有網友在Dcard「弘光科技大學」版上po文「注意！時段請避開」，指出台中市沙鹿區一處出租套房5月13日要舉辦「送肉粽法...

彰化藝文活動喊停 雲門照常演出 票已停售採梅花座

國內COVID-19疫情警戒已提升至二級，彰化縣文化局也公佈近日延期舉辦的活動包括卦山3號市集、書香彰化與大師有約講座等...

台中兒虐數最高罰責輕？ 社會局：不隱匿件數多是好事

台中市議員謝志忠、壬立任與張玉嬿指出，台中市違反兒少法重大情節、保母及托嬰中心違規案件數都是六都最高，但裁罰懲處幾乎「六...

搶救台灣稀有保育類 中市府移地保種30尾台灣白魚

近期乾旱少雨，棲息於台中市新社區食水嵙溪二級珍貴稀有保育類野生魚類「台灣副細鯽」（俗名台灣白魚）面臨生存危機。台中市政府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。