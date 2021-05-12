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日月潭舊風管所化身多功能旅店 遊客服務中心今啟用

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
朝霧碼頭畔一座舊的日月潭風景管理所，最近縣府將建築物委化經營，變身新的遊客服務中心「Hermon」。記者黑中亮／攝影
朝霧碼頭畔一座舊的日月潭風景管理所，最近縣府將建築物委化經營，變身新的遊客服務中心「Hermon」。記者黑中亮／攝影

日月潭雖暫停大部分的觀光景點，但朝霧碼頭畔有了新的遊客服務中心「Hermon盒木」，南投縣前年起將舊的日月潭風景管理所建築物委化經營，終以每年租金 57.6 萬元順利脫標，未來9年半，合計可為縣庫挹注500餘萬元的租金收入，5月17日正式對外試營運。

縣長林明溱指出，舊的風景區管理所辦公場域，幸運未在921地震中損壞，後因日月潭成為國家風景區後，機關裁撒已長年低度利用，2019年起推動活化作業，縣府前年經長時間委外經招標後，終於順利標給新的經營團隊，未來配合日管處不僅提供相關旅遊諮詢服務，並備有咖啡、餐飲及住宿等多項服務。

負責人王英生表示，「Hermon盒木」遊客服務中心位於朝霧碼頭畔，倚山傍湖坐攬日月山水，對岸就是著名的伊達邵碼頭，水社商店街區亦近在咫尺，擁有鬧中取靜的絕佳區位，爭取多年才獲得舊建築物的委外經營權，斥資3000多萬、耗時1年多，以簡約現代的風格為老建築帶來新生。

「Hermon盒木」取得觀光旅館執照後，更在規劃設計上保有舊建物原有樣貌，強化鋼骨結構再結合新型態室內裝修設計，建築如盒子般深藏不露，但卻是能將日月潭美盡收眼底，2樓規劃共10間湖景客房，1樓堪稱是水岸第一排的餐飲服務中心。

朝霧碼頭畔一座舊的日月潭風景管理所，最近縣府將建築物委化經營，變身新的遊客服務中心「Hermon」。記者黑中亮／攝影
朝霧碼頭畔一座舊的日月潭風景管理所，最近縣府將建築物委化經營，變身新的遊客服務中心「Hermon」。記者黑中亮／攝影
朝霧碼頭畔一座舊的日月潭風景管理所，最近縣府將建築物委化經營，變身新的遊客服務中心「Hermon」。記者黑中亮／攝影
朝霧碼頭畔一座舊的日月潭風景管理所，最近縣府將建築物委化經營，變身新的遊客服務中心「Hermon」。記者黑中亮／攝影

建築 日月潭 碼頭

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